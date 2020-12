Haimar

Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Straße Mühlenwinkel in Haimar eingedrungen. Die bislang unbekannten Täter hebelten dazu die Garagentür auf und gelangen so in die Wohnräume. Der oder die Einbrecher entwendeten nach Angaben des Polizeikommissariats Sehnde unter anderem hochwertige Herrenoberbekleidung, Parfüm, Designerbesteck und Designeruhren sowie 850 Euro Bargeld. Außerdem stahlen sie Spirituosen – und Obst und Käse aus dem Kühlschrank. Weil keine Hinweise auf die Einbrecher vorliegen, werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Lehrter Wache unter Telefon (0 51 32) 82 70 in Verbindung zu setzen.

Auch der jüngste Diebstahl in Haimar gibt bis jetzt Rätsel auf. Unbekannte hatten Ende August einen Gullydeckel vom Fahrbahnrand mitten auf der Brücke über den Mittelkanal gestohlen – das ist die viel befahrene Bundesstraße 65. Einen Dumme-Jungen-Streich hatte die Polizei ausgeschlossen, weil das schwere Eisenteil nicht in der Umgebung gefunden wurde für den Abtransport mindestens zwei Leute und vermutlich ein Fahrzeug nötig gewesen waren.

Von Oliver Kühn