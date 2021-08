Sehnde

Der Kiosk im Waldbad Sehnde ist erneut Ziel von Einbrechern geworden. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte ist ein Unbekannter in der Nacht zu Montag, 23. August, in das Freibad an der Waldstraße eingedrungen. Der Wert der Beute betrug aber lediglich 15 Euro.

Es ist bereits der dritte Einbruch ins Waldbad innerhalb eines Monats und der zweite in den Kiosk. Die Polizei kann wegen der abgeschiedenen Lage nur auf Zeugenhinweise hoffen. Sie können sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Lehrter Wache melden.

Polizei findet geöffnete Süßigkeitenpackung

Der unbekannte Täter hat aber nicht nur in die Kasse gegriffen. Offenbar hat er sich auch seelenruhig an den Süßigkeiten bedient und gleich vor Ort gegessen. „Wir haben Reste wie eine angefangene Packung gefunden“, sagt Kriminalhauptkommissar Mario Mantei. „Claudi’s Waldkiosk“ im Waldbad war erst zum Saisonbeginn im Juni eröffnet worden. Außer den üblichen Süßigkeiten sowie Eis, Getränken, Currywurst und Pommes verkauft die Inhaberin Claudia Seehausen auch belegte Brötchen, Schnitzel, Frikadellen, gemischten Salat, Obst und frisch zubereitete Obstbecher.

Auch Kassenhäuschen betroffen

Zunächst war Ende Juli ein unbekannter Täter nachts in das Kassenhäuschen des Waldbads eingebrochen. Dafür war er nach Angaben der Polizei über das verschlossene Eingangstor des Geländes geklettert und hatte anschließend ein Fenster am Kassenraum aufgehebelt. Drinnen brach er noch einen Tresor auf. Die Mitarbeiter hatten den Schaden erst am nächsten Morgen bemerkt. Wie viel Geld oder andere Wertgegenstände er erbeutete, war nicht bekannt geworden.

Nur wenige Tage später, in der Nacht zu Dienstag, 3. August, war erneut der Kiosk von einem Einbruch betroffen. Ob die bislang unbekannten Täter in dieser Nacht etwas gestohlen haben, war damals unbekannt geblieben. Merkwürdig war jedoch, dass die Polizei dort einen Schlüssel gefunden hatte, der zuvor im Vereinsheim des SuS Sehnde am Fußballstadion gestohlen worden war. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass in beiden Fällen derselbe Täter am Werk war.

Von Oliver Kühn