Sehnde

Ferienzeit ist Einbruchszeit: Beinahe täglich meldet das Polizeikommissariat Lehrte derzeit Einbrüche in Wohn- oder Geschäftshäuser in Sehnde, so auch einen Fall in der Nacht zum Mittwoch. Dabei sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte an der Straße Im Beekfelde eingestiegen, indem sie die Haustür aufhebelten. Aber offenbar hatten die Täter zuvor nicht ausgekundschaftet, dass das Haus leer steht. Wenig verwunderlich ist deshalb, dass nach Angaben der Polizei Lehrte nichts gestohlen wurde.

Von Oliver Kühn