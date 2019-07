Sehnde

Der Aufwand war groß, der Ertrag eher spärlich: Einbrecher sind in der Nacht zu Sonntag in das Vereinshaus des Brieftaubenzuchtvereins am Schacht II am Nordrand der Kernstadt eingedrungen. Nach Angaben der Polizei kletterten sie auf ein Dach des Gebäudes und brachen ein Oberlicht auf. Von dort aus gelangten sie ins Vereinsheim. Gestohlen wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei angefangene Flaschen Schnaps, ein paar Flaschen Cola sowie 15 Mini-Schnapsflaschen, sogenannte Klopfer. Der Wert der Beute ist vermutlich geringer als der Schaden am Oberlicht.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr Lehrte lesen Sie hier im Polizeiticker.

Von Achim Gückel