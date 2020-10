Wassel

Immer wieder kommt es im Bereich des Parkplatzes am Mittellandkanal neben der Bundesstraße 443 bei Wassel zu Einbrüchen in Autos. Am Sonnabend zwischen 15 und 16.20 Uhr drang ein Unbekannter in einen dort geparkten Opel Zafira ein, während der Eigentümer beim Joggen am Kanal war. Aus dem Wagen stahl der Dieb eine schwarze Brieftasche mit Bargeld und Papieren. Diese hatte nach Angaben der Polizei sichtbar auf der Mittelkonsole des Wagens gelegen. Der Schaden wir auf insgesamt etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Wertgegenstände keinesfalls offen sichtbar in einem geparkten Auto liegen sollten. Das komme einer Einladung für Diebe gleich.

Von Achim Gückel