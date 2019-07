Ilten

Nach einem Wohn- und Geschäftshaus im Zuckerfabriksweg in Sehnde am vergangenen Wochenende ist, wie erst jetzt bekannt wurde, eine Gaststätte in Ilten im selben Zeitraum das Ziel von Einbrechern geworden. Bei der Kneipe in der Straße Im Bosenkamp hatten der oder die Unbekannten nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte ein kleines Fenster aufgedrückt. In die Gaststätte selbst seien die Diebe aber nicht eingedrungen, teilen die Ermittler mit. Es blieb beim Versuch, ebenso wie im Zuckerfabriksweg. Die Tat hat sich im Zeitraum zwischen Freitag und Dienstag abgespielt. Wer Hinweise dazu geben kann, sollte sich in der Lehrter Polizeiwache unter Telefon (0 51 32) 82 70 melden.

Von Oliver Kühn