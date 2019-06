Sehnde

Eine Sicherheitstür hat Hausbesitzer in Sehnde vor einem Einbruch bewahrt. Am vergangenen Wochenende hatten ein oder mehrere bislang unbekannte Diebe nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte versucht, in ein Einfamilienhaus in der Billerbachstraße einzusteigen. Sie haben demnach offenbar vor, die Eingangstür mit einem Schraubenzieher aufzuhebeln. Der Versuch misslang allerdings, weil die Sicherheitstür standhielt. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05132) 8270 im Polizeikommissariat zu melden.

Von Oliver Kühn