Sehnde

Die Polizei hat in Sehnde 2020 deutlich mehr Straftaten als in den Vorjahren aufklären können. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik, die das Lehrter Kommissariat jetzt vorgelegt hat, liegt die Aufklärungsquote bei 74,8 Prozent – das sind gut 6,5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr und fast 10 Prozentpunkte mehr als in der Nachbarkommune Lehrte. „Dass wir in Sehnde fast drei Viertel aller Straftaten aufklären konnten, ist natürlich hervorragend, da freuen wir uns“, sagt Tim Bergforth, Ermittlungsführer des Kriminalermittlungsdienstes.

In vielen Bereichen habe die Polizei diese Quote steigern können, etwa bei der Cyberkriminalität, Verstößen gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigungen. Bei Umweltdelikten und gefährlichen Körperverletzungen konnte sie alle Fälle aufklären. Die Quote ist mit Abstand die höchste seit mindestens 2010 – so weit reichen die Aufzeichnungen der Polizei zurück.

Weniger Straftaten in Sehnde – aber viel mehr Rohheitsdelikte

Gleichzeitig sank die Zahl aller Straftaten um knapp 3 Prozent auf 1226, im Jahr 2019 waren in Sehnde noch 1263 Straftaten verübt worden. Bergforth führt den Trend auf die Folgen der Corona-Pandemie zurück: „Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wie auch die Anpassungen der Bürger an die gesetzlich vorgegebenen Freiräume werden im Kriminalitätsgeschehen deutlich.“ Zudem verdächtigte die Polizei nur noch 678 Menschen einer Tat, 38 weniger als 2019.

In deutlich mehr Fällen haben Menschen in Sehnde 2020 sogenannte Rohheitsdelikte verübt. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand (Symbolbild)

Bei den sogenannten Rohheitsdelikten wie Raub, Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung spiegelt sich der sinkende Trend allerdings nicht wider, vielmehr steigt die Fallzahl um rund 17 Prozent. So begangen Menschen im vergangenen Jahr 352 Taten in diesem Bereich, 2019 waren es noch 294 gewesen. Bergforth erklärt, in Sehnde hätten zwei Streitparteien einander mehrfach angezeigt – das wirke sich in der Statistik aus. Außerdem verweist er auf die Justizvollzugsanstalt und das Klinikum Wahrendorff in Sehnde. Dort komme es unabhängig von der Pandemie weiter zu Konflikten. Dass die Fallzahlen insgesamt stiegen, sei aber „nicht auf ein gesteigertes Gewaltpotenzial in diesen Einrichtungen zurückzuführen“.

Diebstahl auch in Sehnde durch Corona unattraktiver

Auch die sogenannte häusliche Gewalt, also zwischen Eheleuten, in Familien oder unter Lebenspartnern, stieg im Vorjahresvergleich um sieben Taten auf nun 50 Fälle an. Das beziehe sich allerdings auf „Familien, die bereits in der Vergangenheit häusliche Gewalt verursacht oder erlebt haben“, sagt Berghoff. Es komme aber nicht in vielen weiteren Familien zu Gewalt.

Die Zahl der Einbrüche ist 2020 stark gesunken. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

Diebstähle sind durch die Corona-Pandemie in Sehnde offenbar deutlich unattraktiver geworden. Um fast ein Drittel sank die Zahl der erfassten Fälle, von 363 auf 247. Auch das liege laut Bergforth an Corona. Einerseits seien Einbrüche in geschlossene Gewerbebetriebe nicht attraktiv. Andererseits seien viele Menschen zu Hause gewesen, sodass Täter kaum in Häuser und Wohnungen hätten einsteigen können. Statt 23 Einbruchdiebstähle aus Wohnungen 2019 erfasste die Polizei 2020 nur noch 19 Fälle.

Jugendkriminalität nimmt ab, Betäubungsmitteldelikte unverändert hoch

Darüber hinaus wurden vier Kraftwagen gestohlen – im Vorjahr waren es noch 18 gewesen. Zusätzlich ging die Anzahl der Sachbeschädigungen von 132 auf 118 zurück. An allen erfassten Taten waren zudem weniger Minderjährige beteiligt als in den Vorjahren. Die Quote sank auf 5,87 Prozent. Zwischen 2016 und 2019 hatte sie zwischen 6,9 und 10,1 Prozent gelegen.

Die Betäubungsmittelkriminalität blieb unverändert hoch. Wie schon 2019 ging die Polizei gegen 148 Verstöße vor. Der Großteil der Fälle bezieht sich laut Bergforth auf Cannabisprodukte. Amphetamine, Heroin und Kokain hätten eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Zudem ist die Zahl der Betrugsdelikte von 88 auf jetzt 113 Fälle gestiegen – vor allem, weil der Statistik zufolge mehr Menschen beim Schwarzfahren erwischt wurden.

Von Konstantin Klenke