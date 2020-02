Sehnde/Ilten

Der Druck auf die Hort- und Kitaplätze in der „Familienstadt Sehnde“ – wie die Kommune sich selbst nennt – ist ungebrochen – und die Nachfrage aktuell größer als das Angebot. Sowohl in Sehnde als auch in Ilten haben mehr Familien Plätze für das nächste Kindergartenjahr beantragt, als zur Verfügung stehen. Deshalb muss die Stadt ihr Angebot nun erneut erweitern. Schwerpunkt ist Ilten. Dort wird der Hort Regenbogen aufgestockt, zudem wird eine zusätzliche Kindergartengruppe in der Kindertagesstätte an der Hugo-Remmert-Straße eingerichtet. Doch weil deren Anbau noch nicht fertig ist, geschieht dies zunächst als Notgruppe in einem Bewegungsraum der ebenfalls in Ilten ansässigen Kita Berliner Straße. Der Rat hat beiden Vorhaben zugestimmt.

Ein Kraftakt wird für die Stadt die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Nach Angaben der Verwaltung fehlt für das im August beginnende neue Kita-Jahr geschätzt mindestens eine ganz Kindergartengruppe, also rund 25 Plätze. Die Versorgungsquote sei mit 95 Prozent auch „eher gering“. Genaue Zahlen gibt es noch nicht. Diese liegen erste Ende Mai vor, wenn die Stadt weiß, wie viele sogenannte Flexi-Kinder zur Schule gehen und wie viele noch ein weiteres Jahr in der Kita bleiben. Dies können die Eltern eigenständig entscheiden. Als Flexi-Kinder werden Jungen und Mädchen bezeichnet, die zwischen Anfang Juli und Ende September sechs Jahre alt werden.

Notgruppe bietet 25 Plätze

In der Kindertagesstätte Hugo-Remmert-Straße in Ilten sollte bereits längst eine zweite Gruppe eingerichtet sein. Doch aufgrund der Verzögerungen beim Anbau für die Kita, der erst nächstes Jahr fertig wird, soll diese nun bereits Mitte August als Notgruppe mit 25 Plätzen im Bewegungsraum der Iltener Kita Berliner Straße untergebracht werden. Dort seien keine großen Umbauten notwendig, sagt Fachdienstleiterin Katharina Strauß. Die Betreuungszeit soll bis 14 Uhr dauern, je nach Personalressourcen auch bis 16 Uhr. Das Kultusministerium habe den Plänen bereits zugestimmt. Wenn der Anbau fertig ist, kann die Notgruppe an die Hugo-Remmert-Straße umziehen.

Der Anbau für die Kita Hugo-Remmert-Straße ist erst nächstes Jahr fertig. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, die Spielgeräte sind bereits abgebaut. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Doch die Stadt denkt bereits einen Schritt weiter. Sollte das zusätzliche Angebot nicht ausreichen, ist eine weitere Option die Einrichtung einer zweiten Nachmittagsgruppe in Sehnde-Mitte, voraussichtlich in der Kita Südtorfeld oder der Kita Marggrafstraße. Dort könnte eine Nachmittagsgruppe von 13 bis 17 Uhr geschaffen werden – vorausgesetzt, die Stadt findet entsprechendes Personal auf dem leer gefegten Markt der Erzieher.

Keine weiteren Hortplätze in Kernstadt möglich

Hortplätze fehlen in Sehnde derzeit drei, dazu kommen drei Kinder, die aufgrund fehlender Berufstätigkeit der Eltern nur einen befristeten Hortplatz bis Ende Juli haben. Im Hort Kunterbunt sind die räumlichen Kapazitäten jedoch komplett ausgeschöpft, sodass dort keine weiteren Hortplätze geschaffen werden können. „Gegebenenfalls haben die Familien hier die Möglichkeit, auf das Ganztagsgrundschulangebot der Grundschule Breite Straße zurückzugreifen“, teilt die Verwaltung mit.

Im Hort Regenbogen in Ilten fehlen vier Plätze. Dort soll deshalb die Kleingruppe zum August um acht auf dann 20 Betreuungsplätze aufgestockt werden. Aktuell gibt es in Ilten 72 Hortplätze. Die Kleingruppe teilt sich den Raum mit einer Klasse, die dort vormittags unterrichtet wird – das war vor einem Jahr ein Novum in Sehnde, nachdem das Land diese sogenannte Doppelnutzung genehmigt hatte. Um das Angebot einzurichten, fallen fast 14.000 Euro mehr an Personalkosten für eine weitere Fachkraft an. Dem stehen jedoch Einnahmen von 7600 Euro durch Kita-Gebühren und der Finanzhilfe des Landes gegenüber.

