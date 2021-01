Sehnde

Die Sehnder können jetzt mit einem echten Unikat einkaufen gehen. Die neue Sehnder Tasche ist rot und mit einem weißen „ Sehnde“-Schriftzug bedruckt, um den herum sich Motive von markanten Gebäuden oder Merkmalen der Stadtteile ranken. Die Kirche in Haimar ist darauf ebenso zu sehen wie das Holcim-Werk in Höver und das Förderrad in der Kernstadt. „Die Motive spiegeln die Vielfalt Sehndes wider“, erklärt Stadtsprecherin Ines Raulf.

Die Grafik wurde von der Sehnder Werbeagentur KNDR gestaltet. Die Tasche nimmt zusammengefaltet wenig Platz ein, bietet durch ihre robuste Verarbeitung und die Bodenfalte jedoch genügend Raum für einen größeren Einkauf.

Anzeige

Tasche ist Gemeinschaftsprodukt

Die neue Tasche ist ein Gemeinschaftsprodukt. Die Stadtverwaltung hat sie erstmals zusammen mit dem Rewe-Markt und der Steuerberatungsgesellschaft Busse & Coll. auf den Markt gebracht. Die Idee hatte Rewe-Geschäftsführer Sascha Ullah. „ Rewe brauchte neue Einkaufstaschen, die Stadt brauchte neue Sehnde-Taschen, und da haben wir uns zusammengetan“, berichtet Raulf.

Rot mit weißer Schrift und Motiven von Sehnder Gebäuden: Das ist die neue Sehnder Tasche. Quelle: privat

Die Verantwortlichen von Busse & Coll. fanden die Idee prima und machten ebenfalls mit. Eigentlich hätte sich Raulf noch über eine größere Beteiligung gefreut: „Wir hätten gern noch mehr Sehnder Unternehmen ins Boot geholt, aber die Resonanz war nur sehr dürftig.“

Rewe unterstützt Jugendprojekte

Die drei Kooperationspartner nutzen die Taschen nun für ihre jeweiligen Zwecke. Die Steuerberatungsgesellschaft Busse & Coll. wird die Beutel kostenfrei an ihre Mandanten verteilen. In den Märkten von Rewe und Nahkauf können Kunden die Tasche zum Selbstkostenpreis von zwei Euro inklusive Spendenanteil käuflich erwerben. Ullah plant, mit dem Verkauf der Tasche keinen Gewinn zu machen, sondern mit dem Spendenanteil in Höhe von 50 Cent je Tasche Kinder- und Jugendprojekte in Sehnde zu unterstützen.

Lesen Sie auch: Stadt begrüßt Familien mit Neugeborenen seit zehn Jahren mit Rucksack voller Geschenke

Die Stadtverwaltung wird die praktische Einkaufshilfe derweil im Bürgerbüro an die Neubürger verteilen. Die neue rote löst die vorherige graue Tasche ab, die mittlerweile vergriffen ist. Neue Sehnder Taschen bringt die Stadt in einer Stückzahl von 1000 Exemplaren jedes Jahr heraus. Dass sich diesmal zwei Sehnder Unternehmen beteiligen, ist laut Raulf eine Premiere.

Von Katja Eggers