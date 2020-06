Sehnde

Das wäre ein Novum gewesen – und hätte sicherlich alle Sehnder erfreut: Die SPD-Ratsfraktion hatte am Donnerstagabend in der Ratssitzung beantragt, wegen der Corona-Krise für den Rest der Saison auf den Eintritt im Waldbad zu verzichten – doch sie scheiterte letztlich mit nur einer Stimme. Das Gremium stimmte schließlich mehrheitlich für die Vorlage der Verwaltung, dieses Jahr aufgrund der beschränkten Besucherzahlen keine Dauerkarten zu verkaufen, den bislang freien Eintritt für Feuerwehrleute sowie Inhaber von Ehrenamtskarten auszusetzen und die Begrenzung auf 16 Jahre bei Jugendlichen zu streichen. Im nächsten Jahr tritt wieder die ursprüngliche Regelung in Kraft.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Max Digwa hatte den Antrag damit begründet, dass die Einnahmen im vergangenen Jahr nur bei rund 50.000 Euro gelegen haben und in diesem Jahr wegen der Beschränkung auf maximal 250 Badegäste zur gleichen Zeit noch deutlich geringer ausfallen würden. Womöglich lägen diese nur zwischen 5000 und 10.000 Euro – das sei für die Stadt verschmerzbar. Vor freiem Eintritt warnte jedoch Fachdienstleiter Wolfgang Bruns. „Dann kommen Menschen aus anderen Kommunen, und es würde einen großen Andrang geben.“ Diesen könnten die Mitarbeiter vor Ort nicht kontrollieren und bewältigen.

Anzeige

CDU : Für Familien wird es teurer

Auch CDU-Fraktionschef Klaus Hoffmann sah eine „Gefahr für die Ordnung“, wenn dort Jugendliche auftauchten, die in anderen Bädern schon abgeblitzt seien. Doch mit der Entscheidung der Ratsmehrheit hadert die Gruppe aus CDU/ FDP. Sie wollte die Satzung beibehalten und auch weiterhin Dauerkarten sowie freien Eintritt für Mitglieder der Feuerwehr und Inhaber von Ehrenamtskarten anbieten.

Weitere HAZ+ Artikel

Dauerkarten hätten mit dem Hinweis versehen werden können, dass ab dem 251. Besucher kein Eintritt mehr garantiert ist, sagt Ralf Marotzke ( CDU). „Für Frühschwimmer und Familien wird es nun teurer. Diese Regelung ist nach unserer Auffassung unsozial und ungerecht und entspricht nicht dem Slogan ,Familienstadt’.“

Habe beispielsweise eine Familie mit zwei Kindern für den Besuch des Waldbades für die gesamte Saison bisher 60 Euro bezahlen müssen, koste der Erwerb von Zwölferkarten nun schon 77 Euro. Für Dauernutzer werde es noch teurer: Erwachsene zahlten bisher 40 Euro für die Dauerkarte, Kinder und Jugendliche 20 Euro. Frühschwimmer, die jetzt drei Dutzendkarten für 36 Besuche erwerben, müssten statt der 40 nunmehr 75 Euro bezahlen.

Auch Kinder und Jugendliche zahlen mehr

Die Satzungsänderung sei überflüssig, da das Waldbad wegen der Pandemie wohl ohnehin nur mit einem Zehntel der Einnahmen aus dem Vorjahr rechnen könne. Zudem komme noch die Mehrwertsteuersenkung im Juli dazu.

Für Kinder und Jugendliche verdoppele sich der Preis sogar, rechnet Marotzke vor: Sie müssten für 36 Besuche jetzt 40,50 Euro statt wie vorher statt 20 Euro bezahlen. Selbst Feuerwehrleute und Ehrenamtskarten müssten nun den ermäßigten Tarif von 1,50 Euro entrichten. „Gerade in der Corona-Zeit, in der viele Familien und Schüler wahrscheinlich nicht in den Urlaub fahren und der Eintritt in das Waldbad nur eingeschränkt gewährleistet werden kann, halten wir den Vorschlag der Verwaltung für das völlig falsche Zeichen.“ Dass die Gruppe SPD/Grüne dem trotz ihres eigenen Antrags auf Eintrittsverzicht zugestimmt habe, erschließe sich ihm nicht.

Dutzendkarten behalten Gültigkeit bis 2021 Außer dem Verzicht auf Dauerkarten hat die Stadt noch andere Regelungen geändert. So ist eine Ermäßigung für Rentner und Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung (GdB) ab 60 eingeführt worden. Zudem behalten Dutzendkarten ihre Gültigkeit auch für das nächste Jahr, falls sie in dieser Saison nicht abgeschwommen werden können. Für Kinder bis zu vier Jahren ist der Eintritt frei. Karten können nur an der Tageskasse im Waldbad gekauft werden. Einzelkarten kosten 1,50 Euro für Kinder und Jugendliche, Schüler, Auszubildende, Studenten mit Ausweis, Rentner mit Ausweis und Schwerbehinderte. Diesen Preis müssen in diesem Jahr auch Mitglieder der Stadtfeuerwehr und Inhaber von Ehrenamtskarten zahlen, dies bislang kostenfrei ins Waldbad schwimmen gehen durften. Auch die Mitglieder des Vereins Waldbadfreunde fallen darunter. Alle anderen zahlen 2,50 Euro Eintritt. Dutzendkarten für die erstgenannten Gruppen kosten 13,50 Euro, für alle anderen 25 Euro.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Oliver Kühn