Sehnde

Otfred Schreek, Chef der Interessengemeinschaft Sehnder Geschäftsleute (IGS), ist genervt. In seinem Modehaus Timme an der Mittelstraße hängt die Frühjahrskollektion an den Ständern. Verkaufen kann der Einzelhändler die Kleidung jedoch lediglich per Click & Collect – Kunden bestellen online oder telefonisch und holen die Ware dann ab. „Klar, das wird auch genutzt, aber beschert uns nicht mal annähernd den Umsatz, den wir eigentlich bräuchten“, sagt Schreek.

Da die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover stabil über 100 liegt, ist derzeit nicht mal Terminshopping möglich. „Das wäre zumindest eine Notlösung und besser als Einkaufen mit vorherigem Schnelltest“, sagt Schreek und spielt damit auf die ins Auge gefasste Teststrategie der Landesregierung nach dem Tübinger Modell an. Die Geschäfte könnten dann in Modellkommunen für Kunden öffnen, die einen negativen Schnelltest vorweisen. Schreek hält das für „absoluten Schwachsinn“. Es lohne sich lediglich für Großstädte. „Kleine Kommunen wie Sehnde verlieren dadurch ihre Kunden, denn die wandern dorthin ab, wo größere Angebotsvielfalt herrscht“, sagt Schreek.

Notlösung: Beim Schaufenster-Shopping vom Modehaus Timme merken sich Kunden die Nummern an den Figuren und bestellen die Artikel dann telefonisch oder online. Quelle: Katja Eggers

Schreek: „Ungleichbehandlung ist nicht richtig“

Der Einzelhändler versteht nicht, dass die Geschäfte mit schlüssigem Hygienekonzept nicht schon längst öffnen dürfen. Dass der Lebensmittelhandel in der Pandemie eine Sonderstellung einnehme, sei vollkommen klar. „Aber dass Modegeschäfte, Geschenkeläden oder die Möbelbranche im Abseits stehen, obwohl die Kundenfrequenz dort weitaus geringer ist als in den großen Discountern, kann ich absolut nicht nachvollziehen“, schimpft Schreek.

Es sei ja schön, dass Buchhandlungen, Baumärkte und Blumenläden wieder aufmachen dürften. „Aber eine Winterjacke ist doch auch wichtig für die Menschen – mein Modegeschäft darf ich aber nicht aufmachen, diese Ungleichbehandlung ist nicht richtig“, kritisiert der Einzelhändler. Die Begründung der Politik, dass mit Ware bestückte Außenfläche vor den Geschäften zu einer Ansammlung von Menschen führe und damit Ansteckungen begünstige, will er so nicht stehen lassen: „Das müsste dann ja auch für Drogerien und Discounter gelten, aber da wird differenziert.“

Stimmung unter den Einzelhändlern ist schlecht

Schreek würde sich wünschen, dass in Bezug auf mögliche Ladenöffnungen künftig nicht mehr nur allein auf den Inzidenzwert geschaut wird. Er teilt die Ansicht des niedersächsischen Wirtschaftsministers Bernd Althusmann (CDU), der sich bei der Betrachtung des Infektionsgeschehens auch an Faktoren wie Ansteckungen, Impfungen, Belegung von Intensivbetten in Krankenhäusern und der Zahl schwerer Verläufe orientieren und dann gezielt Maßnahmen ergreifen will.

Als Vorsitzender für den Kreis Burgdorf im Handelsverband Harz-Heide weiß Schreek, dass der Lockdown und die damit verbundenen Umsatzeinbußen viele Einzelhändler massiv in die Knie zwingen. „Die Stimmung ist sehr schlecht, für viele geht es jetzt ans Eingemachte“, sagt Schreek.

„Dann dürften die Kunden wenigstens mal wieder stöbern“: Cornelia Meisel-Thoma vom Geschenkeladen Inspirations würde gern für Terminshopping öffnen. Quelle: Katja Eggers

Kunden kaufen Osterdeko im Discounter

Das bestätigen auch Cornelia Meisel-Thoma vom Kunstgewerbe- und Geschenkeladen Inspirations und Monika Hoppe mit ihrem Hausrat- und Geschenkeartikelgeschäft. Beide stehen dem Modellversuch mit Einkaufen nach negativem Schnelltest äußerst skeptisch gegenüber. „Terminshopping wäre sinnvoller, das ließe sich problemlos realisieren“, sagt Hoppe.

Meisel-Thoma stört sich vor allem daran, dass Deko- und Geschenkartikel derzeit in Drogerien, Discountern und sogar Tankstellen verkauft werden. „Das ist eine große Konkurrenz, gerade jetzt in der Osterzeit“, sagt Meisel-Thoma. Auch sie begrüßt Terminshopping: „Da dürften die Kunden dann ja auch wenigstens endlich mal wieder in Ruhe stöbern.“

Von Katja Eggers