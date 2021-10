Sehnde

Die Auslage ist leer, das Schaufenster zugehängt und der Außenbereich ohne Tische und Stühle: Das Eiscafé Olivotti hat sich am Sonntag in die Winterpause verabschiedet. Betreiber William Olivotti zieht nach der ersten Saison in Sehnde eine positive Bilanz: „Wegen Corona gab es natürlich ein paar Einschränkungen, aber insgesamt sind wir sehr zufrieden.“

Der Gastronom aus Hannover hatte die Eisdiele auf dem Sehnder Marktplatz im April eröffnet. Es ist mittlerweile seine dritte, neben dem Soravia in Kirchrode und einem Eiscafé am Kantplatz in Hannover. Mit dem Eiscafé in Sehnde hat Olivotti die Nachfolge des gegenüberliegenden Eiscafés Cortina angetreten. Dessen Besitzer war im Sommer 2020 verstorben. Der Edeka-Gebäudekomplex, in dem das Cortina untergebracht war, soll nach den aktuellen Plänen der Stadt eventuell für einen neuen Rathausbau abgerissen werden.

Eiscafé sorgt für Leben auf Marktplatz

Das Eiscafé Olivotti war in Sehnde von Anfang an gut angenommen worden. Vor allem bei schönem Wetter hatten die Sehnder dort gern Eis und Cappuccino genossen. Laut Ines Raulf vom Sehnder Stadtmarketing hat das neue Café erheblich zur Belebung des Marktplatzes und der Mittelstraße beigetragen. „Der Marktplatz ist nun das geworden, was er eigentlich sein soll – ein Ort der Begegnung“, sagt Raulf.

Das Eiscafé-Team habe bei Aktionen auf dem Marktplatz zudem die Bewirtung übernommen und unter anderem die Mitarbeiter des Impfbusses und des mobilen Corona-Testzentrums mit Eis und koffeinhaltigen Getränken versorgt. Vom Impfbus-Team hatte es dafür großes Lob gegeben. „Die haben gesagt, dass der beste Cappuccino aus Sehnde kommt“, sagt Raulf und lacht.

Zum Abschied gab es Eis umsonst

Zum Abschied in die Winterpause hatten die Eiscafé-Mitarbeiter Pierdenni Olivotti und sein Sohn Patrick das übrig gebliebene Eis an Kinder und Stammkunden verschenkt. Raulf hatte dafür extra noch einmal alle Kitas benachrichtigt. Mit Erfolg – denn am Sonntag waren noch einmal viele Familien mit ihrem Nachwuchs zu Gast.

Bis zum nächsten Eis müssen sich die Sehnder jetzt allerdings etwas gedulden. Das Eiscafé Olivotti macht erst wieder Anfang Februar auf. Die Winterpause wollen die Betreiber unter anderem nutzen, um über neue Eiskreationen nachzudenken. „Es sind derzeit vor allem vegane und laktosefreie Sorten gefragt. Darauf müssen wir natürlich reagieren“, betont William Olivotti.

Von Katja Eggers