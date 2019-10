Rethmar

Die Serie von Autoaufbrüchen der Marke BMW in Sehnde reißt nicht ab: In der Nacht zu Donnerstag hat es einen Fahrzeugbesitzer in Rethmar getroffen. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte haben ein oder mehrere bislang Unbekannte an der Ringstraße die Scheibe eines BMW eingeschlagen und aus dem Innenraum das Multifunktionsgerät und den Airbag gestohlen. Zur Höhe des Schadens und der genauen Uhrzeit gibt es keine Angaben.

Serie von Autoaufbrüchen in Sehnde

Die Liste von geknackten BMW wächst: In der Nacht zum 5. Oktober ist an der Friedrich-Ebert-Straße in der Kernstadt ein BMW im Neuwert von fast 60.000 Euro gestohlen worden. In der Woche zuvor waren an der Albert-Schweitzer-Straße aus einem Modell das Multifunktionslenkrad, das Navigationssystem und der Schalthebel ausgebaut worden. Im August hatten Unbekannte in Rethmar an der Straße Bergfeld einen Reifen zerstochen. Und im April hatten es Autodiebe nicht beim Ausbau von teurer Elektronik gelassen: Sie stahlen einen BMW 730D im Wert von 65.000 Euro, der vor der Garage eines Einfamilienhauses am Billerbachweg gestanden hatte. Eine ähnliche Serie hatte es bereits im vergangenen Jahr gegeben.

Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Lehrter Wache zu melden.

Von Oliver Kühn