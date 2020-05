Sehnde

Normalerweise rufen Eltern wegen ihrer Berufstätigkeit meist nach längeren Betreuungszeiten in Kindertagesstätten – doch offenbar wird in Sehnde eine Betreuung bis 17 Uhr von viel weniger Erziehungsberechtigten benötigt als bisher gedacht. Eine Erhebung der Stadt hat jetzt gezeigt, dass die letzte und kostenpflichtige Stunde von 16 bis 17 Uhr nur zu rund einem Drittel ausgelastet ist. Dies sei wirtschaftlich nicht vertretbar, da das Personal dennoch vorgehalten werden müsse. Das Angebot solle deshalb auf einen Spätdienst reduziert werden, hatte die Stadt argumentiert. Der Rat hat diese Sichtweise am Donnerstagabend einstimmig befürwortet und damit als erstes Gremium die politische Zwangspause wegen der Corona-Pandemie beendet.

Die neue Regelung gilt ab dem 1. August in den Kitas Sehnde-West, Ladeholz und Berliner Straße. Mit der Corona-Pandemie habe die Entscheidung aber nichts zu tun, sagt Fachdienstleiterin Katharina Strauß. Vielmehr sei dies dem Fachkräftemangel geschuldet, in den städtischen Kitas seien im Schnitt um die fünf Stellen unbesetzt. Personal bis 17 Uhr zu finden, sei mittlerweile fast unmöglich. Diese Stellen seien auf dem Arbeitsmarkt äußerst unattraktiv und damit fast gar nicht nachgefragt.

Stadt will Personal umverteilen

Verschärft werde das Problem, weil ab dem neuen Kita-Jahr auch in den Krippen drei Kräfte je Gruppe vorgehalten werden müssten und man sogar Personal aufstocken müsse. Deshalb wollte man dort, wo es sich jetzt gezeigt habe, Personal einsparen. In der Krippe Sehnde-West fehlen derzeit 16,5 Stunden und in der Krippe Berliner Straße 11,5 Stunden, die bis zum 1. August noch besetzt werden müssten.

Nur wenige Ratsmitglieder tragen Mund-Nasen-Bedeckungen. Die Zuhörer müssen sie während der gesamten Sitzung aufbehalten. Quelle: Oliver Kühn

Schon seit Einführung der Beitragsfreiheit für eine achtstündige Betreuung vor zwei Jahren habe sich herauskristallisiert, dass den meisten Eltern eine Betreuung bis 16 Uhr ausreiche. Dies könnten viele Kitas jedoch nicht erfüllen, da vorwiegend ein Ganztagsangebot bis 17 Uhr vorgehalten würde. Mangels Alternativen hätten Eltern entsprechend die 17-Uhr-Betreuung gebucht. Für diese letzte Stunde mussten sie trotz Beitragsfreiheit 32,50 Euro selbst zahlen. Weil das neue Angebot jetzt nicht mehr als Kernbetreuung, sondern als Spätdienst gilt, werde es für die Erziehungsberechtigten günstiger, sagt Strauß.

Auslastung nach 16 Uhr nur bei 31 Prozent

Die Stadt hatte zwischen Mitte Januar und Mitte März Zahlen erhoben, wie die Betreuung bis 17 Uhr ausgelastet ist. Dazu zählten zwei Kindergartengruppen in der Kita Ladeholz, je eine Kindergarten- und Krippengruppe in der Kita Sehnde-West sowie zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe in der Kita Berliner Straße. Insgesamt habe die Auslastung in diesen sieben Gruppen ab 16 Uhr bei durchschnittlich rund 31 Prozent gelegen – das sind zwischen zwei und fünf Kinder. In Kindergartengruppen lag sie im Schnitt bei fast 26 Prozent, in den Krippen bei fast 37 Prozent. Weil das Angebot bis 17 Uhr eine freiwillige Leistung der Stadt sei, habe man hier den Bedarf anpassen müssen, resümiert Strauß.

In diesen Kitas wird die Spätbetreuung reduziert So soll es ab 1. August in den drei städtischen Kindertagesstätten weitergehen, die eine 17-Uhr-Betreuung anbieten: Kita Sehnde-West: Die Kernbetreuungszeit in der Kindergarten- und der Krippengruppe wird ab 1. August auf 16 Uhr reduziert. Dafür wird ein gruppenübergreifender Spätdienst mit 25 Plätzen bis 17 Uhr eingerichtet. Bei Bedarf könnte dieser aber noch um weitere zehn Plätze aufgestockt werden. Insgesamt könnten so 15 bis 20 Stunden reduziert oder umverteilt werden, hat die Stadt errechnet. Kita Ladeholz: Eine der beiden 17-Uhr-Gruppen wird auf 16 Uhr eingeschränkt, eine Kindergartengruppe bleibt bestehen. Parallel wird der Frühdienst ab 7.30 Uhr mit einer weiteren Fachkraft aufgestockt, sodass zusätzlich zehn weitere Kinder betreut werden können. Aktuell werden ab 7 Uhr 25 und ab 7.30 Uhr 50 Kinder betreut. Sollte diese Regelung aufgrund der Elternbedarfe, die nun nach dem Ratsbeschluss ermittelt werden, nicht realisierbar sein, will die Stadt die Regelung erst ab August 2021 umsetzen. Kita Berliner Straße: Eine der beiden Kindergartengruppen wird auf 16 Uhr reduziert, die andere bleibt bestehen. Parallel wird ein Spätdienst mit einer Fachkraft für bis zu fünf Kindern eingeführt. Auch der Frühdienst wird ausgeweitet: Ab 7 Uhr können ab August bis zu 35 Kinder, ab 7.30 Uhr bis zu 50 Kinder betreut werden. Insgesamt können damit 15 Stunden eingespart oder anderswo eingesetzt werden.

Von Oliver Kühn