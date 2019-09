Ilten

Mit dem meteorologischen Herbstanfang hatte das Herbstfest an der Barockkirche in Ilten nicht viel zu tun: Bei über 20 Grad kamen am Sonnabendnachmittag noch einmal sommerliche Gefühle auf: Viele Besucher des Fests zwischen Gemeindehaus und Kirchenportal waren mit kurzärmeligen Hemden und T-Shirts bekleidet....