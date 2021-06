Ilten

Schon wieder ein Einbruch in eine Kleingartenkolonie: In der Nacht zum Mittwoch sind bislang Unbekannte in insgesamt fünf Gartenlauben sowie das Vereinsheim des Kleingartenvereins in der Straße Im Bosenkamp eingedrungen. Dafür haben sie Türen und Schlösser gewaltsam aufgebrochen. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte ist nach bisherigen Erkenntnissen überwiegend Werkzeug gestohlen worden. Aber auch Elektrokleingeräte und Oberbekleidung gehören zum Diebesgut. Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter, deshalb hofft die Polizei auf mögliche Zeugen, die sich unter Telefon (05132) 8270 auf der Wache melden können.

Anfang Juni zwölf Gartenhäuschen aufgebrochen

Erst Anfang Juni hatten Diebe zwölf der etwa 30 Gartenhäuschen in der Kleingartenkolonie an der Sarstedter Straße in Müllingen aufgebrochen, indem sie Scheiben einschlugen und Türen aufhebelten. Ihr Diebesgut im Wert von 3000 bis 4000 Euro, dazu gehörten etwa diverses Werkzeug, ein Fernseher und ein Radio, hatten sie mit Schubkarren abtransportiert, die sie auf dem Gelände fanden – genauso wie bei dem ersten Einbruch vor zwei Jahren. Auch damals war Werkzeug wie Akkuschrauber und Kettensägen gestohlen und viele Lauben beschädigt worden, der Schaden betrug mehrere tausend Euro.

