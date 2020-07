Rethmar

Die Stadt muss für die Erschließung des Neubaugebietes Rethmar-West noch einmal tiefer in die Tasche greifen als geplant. Für den diesjährigen Haushalt werden dafür rund 707.000 Euro als sogenannte überplanmäßige Ausgabe veranschlagt. Der Rat hat dem Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung einhellig zugestimmt.

Ursprünglich waren sogar rund 850.000 Euro Mehrkosten vorgesehen. Doch weil die Herstellung der Planstraße D im dritten Bauabschnitt derzeit noch nicht erforderlich ist, verringert sich die Höhe der Auszahlung um knapp 143.000 Euro. Rund 82.000 Euro der Gesamtsumme sind Ingenieurleistungen. Kredite sind dafür allerdings nicht nötig.

Wohnstandort ist beliebt

Die Erschließungsstraße führt von der Bundesstraße 65 aus einmal quer durch das Areal. Seit Februar sind dort Bagger im Einsatz, um die Gräben für die Schmutz- und Regenwasserkanäle sowie die Schächte für Strom- und Gasleitungen und Glasfaserkabel auszuheben. Auch ein Regenrückhaltebecken ist im Norden geplant. Zudem wird, um den Verkehr dort zu verlangsamen, am Ortseingang von Sehnde aus kommend ein Kreisel angelegt, von dem aus eine Straße direkt ins Baugebiet führt.

Rethmar ist als Wohnstandort außerordentlich beliebt. In dem Neubaugebiet sind bis zu 150 Wohneinheiten vorgesehen, zunächst 36 Bauplätze im Backhausfeld im Norden sowie 70 Grundstücke in Vorwerks Garten im Süden – und dafür gibt es schon mehr als 660 Interessenten. Die Erschließung soll bis Ende August abgeschlossen sein, ab Anfang nächsten Jahren könnten dann die ersten Häuser gebaut werden. Laut der Stadt sollen die Vermarktungsschreiben samt Bewerbungsbögen in den Sommerferien an die Bauinteressenten herausgehen. Spätestens im Dezember sollen dann die Kaufverträge abgeschlossen sein.

