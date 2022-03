Sehnde

Hundebesitzer hatten es in der Sehnder Innenstadt bisher schwer, mit ihren Vierbeinern Gassi zu gehen. Viel Beton und Asphalt sowie Verkehr und wenig Grünflächen, um die Tiere frei laufen zu lassen. Dazu kommt das Problem mit den Hinterlassenschaften. Nun hat die Stadt erstmal Abhilfe geschaffen: Am Bahndamm am westlichen Ende der Straße des Großen Freien hat der Baubetriebshof die erste Hundefreilauffläche in der Stadt eingerichtet, die mit Beginn der Brut- und Setzzeit am 1. April freigegeben wird. Und weitere sollen folgen.

„Der Wunsch nach einer städtischen Hundefreilauffläche besteht bereits lange“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse (SPD). Seit einigen Jahren zeige sich im Stadtgebiet ein deutlicher Bedarf für Hundefreilaufflächen. In einigen Stadtteilen wie etwa in Haimar, Höver und Sehnde böten private Initiativen und der Polizeihundesportverein bereits Flächen als Freilauf und für Hundetrainings an. „Die Suche nach Flächen für eine solche Nutzung gestaltet sich aber leider schwierig“, erklärt der Verwaltungschef. Daher freue er sich, dass zunächst die umzäunte Fläche am Bahndamm zur Verfügung gestellt werden konnte – auch wenn sein erster Gedanke eine Fläche am Ladeholz gewesen sei, wie Kruse gesteht. „Aber das ist nicht möglich, dort gilt der Naturschutz.“

Schaulaufen: Auf dieser Holzkonstruktion können die Tiere balancieren, auf den Sitzbänken und Betonquadern im Hintergrund können Hunde und ihre Besitzer in Kontakt kommen. Quelle: Oliver Kühn

Areal ist 1100 Quadratmeter groß

Das städtische Areal in der Straße des Großen Freien ist rund 1100 Quadratmeter groß – doch noch ist es nicht offiziell zugänglich. „Die Fläche steht ab dem 1. April zum Beginn der jährlichen Brut- und Setzzeit zur Verfügung“, kündigt Kruse an. Auch eine Beschilderung werde noch folgen. Bislang steht dort schon ein Schild „Hundefreilauffläche“, das auf die künftige Nutzung hinweist.

Der eingezäunte Bereich soll allen Hunden zum Rennen, Toben und Spielen zugänglich sein. Damit nicht nur die Hunde Kontakte knüpfen können, gibt es dort auch Sitzbänke sowie erhöhte Betonquader und eine Holzleiste, auf der die Hunde balancieren können. Dabei appelliert die Stadt an die Eigenverantwortlichkeit der Hundehalter. Die Verwaltung setze darauf, dass sich die Hunde mit anderen Tieren und auch Menschen sozialverträglich verhalten. Darauf werde auch die Beschilderung mit den Nutzungsregeln hinweisen: „Denn nur, wenn sich alle Hundehaltenden an die Spielregeln halten, haben auch alle Freude an der Nutzung“, resümiert Kruse.

Bürgermeister hat weitere Flächen im Blick

Zudem hat der Bürgermeister nach eigenen Angaben für die Zukunft schon weitere Flächen im Blick. Dazu gehören außer in Sehnde auch mögliche Areale in Ilten. „Aber dort ist es extrem schwierig, Flächen zu finden.“ Denn bei der Einrichtung einer Hundefreilauffläche gebe es viele Dinge zu beachten – zum Beispiel müssten dort auch Stellplätze vorhanden sein. In Haimar sei eventuell eine Fläche denkbar, wo schon der Tierschutzverein Dog Rescue tätig sei. Und in Höver könne er sich ein Areal vor dem Mergelbruch vorstellen. Darüber sei man schon mit Holcim im Gespräch.

In Sehnde mit seinen rund 24.700 Einwohnerinnen und Einwohnern gibt es rund 1550 Hundehalter mit etwa 1850 Tieren. Weil es bislang keine Hundefreilauffläche in der Innenstadt gab, gab es dort oft Probleme mit liegengelassenem Hundekot – trotz der bereits bestehenden 132 Abfalleimer in der Kernstadt. 600 Tiere sind dort gemeldet. Das habe in der Vergangenheit immer wieder für Unmut bei vielen Sehnderinnen und Sehndern gesorgt, hatte Ortsbürgermeister Helmut Süß kürzlich in der jüngsten Sitzung des Ortsrats Sehnde berichtet. Das Gremium hatte deshalb 4000 Euro für die Anschaffung von 24 zusätzlichen Abfallbehältern bereitgestellt. Unter anderem an der beliebten Gassistrecke am Ladeholz.