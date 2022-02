Sehnde/Peine

Nach nicht einmal fünf Jahren an der Verwaltungsspitze verlässt Sehndes erste Stadträtin Bettina Conrady die Stadt und wechselt als Erste Kreisrätin zum Peiner Kreistag. Das Gremium hat die parteilose 55-Jährige am Mittwochabend bei nur einer Enthaltung zur Stellvertreterin von Landrat Henning Heiß (SPD) gewählt.

Conrady wurde für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt und in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Sie ist Nachfolgerin von Heiß, der dieses Amt bis zu seiner Wahl zum Landrat bei den Kommunalwahlen im September gut 15 Jahre bekleidete und Conrady vorgeschlagen hatte. Als seine Vertreterin leitet die Volljuristin auch das Dezernat I mit den Fachdiensten EDV, Personal und Service, dem Fachdienst Finanzen, der Kreiskasse, dem Fachdienst Recht, den Fachdienst Ordnungswesen und Straßenverkehr sowie dem Fachdienst Schule, Kultur und Sport.

Landrat: Neue Kreisrätin beherrscht das Geschäft

Conrady habe eine hohe Expertise in Sachen Verwaltung und im Bereich Personal, sagte Heiß: „Es ist gut, jemanden zu haben, der das Geschäft beherrscht.“ Als Erste Stadträtin wisse sie auch, „eine Kommune aus der Spitze heraus zu führen“. Die 55-Jährige war in Sehnde Stellvertreterin von Bürgermeister Olaf Kruse und gilt als ausgesprochene Fachkraft unter anderem in Personal- und Rechtsangelegenheiten. Neben der fachlichen Expertise würden sich beide gut verstehen, sagte der Landrat.

Conrady, die in Ahrbergen im Landkreis Hildesheim lebt, bedankte sich für das Vertrauen. Sie freue sich darauf, gemeinsam mit Verwaltung und Politik die künftigen schweren Aufgaben wie etwa die Digitalisierung der Verwaltung und Schulen anzugehen. In Sehnde hatte sie zuletzt Anfang des Monats den Förderbescheid für die Kooperative Gesamtschule (KGS) aus dem Digitalpakt bei einem Besuch von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) entgegengenommen. Der Perspektivwechsel von der Stadt Sehnde zum Landkreis Peine sei interessant, weil sie dann nicht nur für eine Kommune zuständig sei, sondern für den ganzen Landkreis mit der Gesamtheit der Interessen. „Das ist eine supertolle Herausforderung“, hatte die 55-Jährige im Vorfeld gesagt.

Neubesetzung kostet Zeit

Damit steht nun fest, dass Conrady ihre achtjährige Amtszeit in Sehnde nicht bis zum Ende ableistet. Sie war im März 2017 vom Rat zur Ersten Stadträtin gewählt worden und hatte ihr Amt im Juli angetreten. Sie hatte sich zuvor gegen sechs Mitbewerber durchgesetzt, die in die engere Auswahl gekommen waren. Insgesamt hatten sich 52 Kandidatinnen und Kandidaten auf die Nachfolge des früheren ersten Stadtrats in Sehnde, Rolf Steinhoff, beworben.

Wann genau sie aus der Verwaltungsspitze ausscheidet, steht noch nicht fest. Bürgermeister und Rat müssen nun entscheiden, wann die 55-Jährige aus ihrem Vertrag entlassen wird. Die Neubesetzung des Postens einer Ersten Stadträtin oder eines Ersten Stadtrats in Sehnde wird Zeit kosten, denn dafür ist ein langwieriges Bewerbungs- und Auswahlverfahren notwendig, das mindestens ein halbes Jahr in Anspruch nehmen dürfte.

Von Jan Tiemann und Achim Gückel