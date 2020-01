Sehnde

Die Stadt Sehnde hat seit Freitagabend um 20.45 Uhr zwei neue Ehrenbürger. Während des Neujahrsempfangs im Forum der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) hat der amtierende Bürgermeister Olaf Kruse seinen beiden Amtsvorgängern Bernd Henkel und Carl Jürgen Lehrke das Ehrenbürgerrecht der Stadt verliehen. Von den mehr als 400 Besucher gab es lange Ovationen für die beiden prägenden Köpfe des Sehnder Stadtgeschehens in den vergangenen Jahrzehnten. Für beide war die Ehrung eine Überraschung. Der Rat der Stadt hatte sie am 12. Dezember nichtöffentlich beschlossen.

Das Blasorchester der KGS umrahmt den Empfang mit Musik. Quelle: Achim Gückel

Henkel war von 1986 bis 2001 im Rat der Stadt, beziehungsweise der Gemeinde Sehnde. Von 1991 bis 2001 war er Bürgermeister. In seine Zeit fielen die Verleihung der Stadtrechte für Sehnde, die im Oktober 1997 ausgesprochen wurde, die Neugestaltung der Industriebrache Zuckerfabrik und die ersten Überlegungen für die Kommunale Entlastungsstraße. Er war politischer Motor für die Entwicklung der KGS und hat den Slogan „ Sehnde – ganz nah draußen“ maßgeblich mitgeprägt. Seine Visionen und Ideen hätten Sehnde nachhaltig zu dem entwickelt, was man heute als lebens- und liebenswert erlebe, sagte Kruse.

Fairer Wahlkampf , respektvoller Übergang der Amtsgeschäfte

Die Ära von Carl Jürgen Lehrke an der Spitze von Stadt und Verwaltung war noch länger als jene Henkels. Schon 1981 zog er in den Sehnder Ortsrat ein, 1986 dann in der Rat der Stadt. von 2011 an war er erst ehrenamtlicher, ab 2005 dann 14 Jahre lang hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Sehnde. Er trägt seit dem vergangenen Jahr bereits die Wappennadel der Stadt Sehnde und die Ehrenmedaille des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes.

Bürgermeister Olaf Kruse lässt das Jahr 2019 in Sehnde Revue passieren und startet seine Rede mit einer musikalischen und bildlichen Einstimmung aus der Serie Raumschiff Enterprise. Quelle: Achim Gückel

Sozialdemokrat Kruse war im vergangenen Jahr noch Konkurrent von Carl Jürgen Lehrke ( CDU) bei der Wahl des Bürgermeisters gewesen und hatte sich durchsetzen können. Am 1. November trat Kruse die Nachfolge als Chef im Rathaus an. Während der Neujahrsempfangs betonte Kruse, nicht nur, dass es ihm eine Ehre und Freude sei, erstmals als Bürgermeister der Stadt Sehnde bei einem Neujahrsempfang zu sprechen. Er danke Lehrke auch für den „fairen Wahlkampf und einen respektvollen Übergang der Amtsgeschäfte“.

Lockerer und verbindlicher Rückblick auf 2019

Vor der feierlichen Zeremonie, die quasi den Höhepunkt des Neujahrsempfangs bildete, hatte Kruse einen ausführlichen Rückblick auf das Jahr 2019 in Sehnde geworfen und auch einen Ausblick auf 2020 gegeben. Diese Premiere in seinen Amtsgeschäften erledigte Kruse locker, souverän und verbindlich, Anschließend ehrte er Roswitha Makrutzki und Dietrich Puhl sowie, in Abwesenheit, Rolf Konerding für ihr großes ehrenamtliches Engagement in Sehnde.

Makrutzki ist seit mehr als 30 Jahren im Schützenverein sowie im MTV Rethmar ehrenamtlich tätig, unter anderem als Leiter einer Jugendgruppe. Außerdem ist sie seit 1994 im Kirchenvorstand in Rethmar aktiv und dort unter anderem Verantwortliche für eine Frauengruppe.

Puhl war unter anderem 15 Jahre lang Vorsitzender des Eissportclubs Bilm, er wirkt im Heimatverein „Unser Höver“ maßgeblich mit und war allein 22 Jahre lang Schriftführer in der SPD-Abteilung Höver-Bilm.

Konerding ist bereits seit der Gründung der dortigen Jugendabteilung im Jahr 1962 Mitglied der Bürgerschützengesellschaft Bilm. 22 Jahre, von 1989 bis 2011, war er Vorsitzender des Vereins. Mittlerweile ist er Ehrenvorsitzender der Bilmer Schützen.

Motor der Flüchtlingshilfe: Region ehrt Ortrud Mall

Schließlich erfuhr auch Ortrud Mall, Gründerin und Motor der Flüchtlingshilfe in Sehnde, eine besondere Ehrung der Region Hannover für ihr ehrenamtliches Engagement. Ihr Engagement sei „prototypisch für die großen Leistungen des Ehrenamts“, hieß es in der Laudatio.

Der Bürgermeister und drei der geehrten Ehrenamtlichen: Dietrich Puhl (von links), Olaf Kruse, Roswitha Makrutzki und Ortrud Mall. Quelle: Achim Gückel

