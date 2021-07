Sehnde

Wie lässt sich in Sehnder Kindertagesstätten ein Mittagessen anbieten, das kurze Wege, Lebensmittel aus der Region und vielleicht sogar aus biologischer Erzeugung miteinander verbindet? Muss es ein Menübringdienst sein, oder kann vor Ort in der Kita gekocht werden? Lohnt es sich vielleicht sogar, eine Großküche aufzubauen, die diese Aufgabe zentral übernimmt für alle Kindertagesstätten und Schulen – in städtischer oder anderweitiger Trägerschaft?

Mit ihrem Vorstoß im Juni 2020 hatte die Gruppe SPD/Die Grünen im Sehnder Rat erreicht, dass bestehende Strukturen auf den Prüfstand gestellt werden: Seither prüft die Stadt bei der Planung von weiteren Kitas, ob Küchen unter Berücksichtigung der dafür geltenden Hygienevorschriften eingebaut werden können. Doch das geht den Politikerinnen und Politikern nicht weit genug. Deshalb stand das Thema jetzt erneut auf der Tagesordnung des Ausschusses für Kindertagesstätten und Jugend.

Verwaltung soll Zahlen liefern

Die Ausschussvorsitzende Andrea Gaedecke (SPD) regte an, einen Ortstermin in einer Großküche – etwa bei Wahrendorff oder Sodexo – anzusetzen, „um überhaupt abschätzen zu können, um welchen Aufwand es sich handelt“. Wie viele Essen werden täglich gekocht, welche Kosten fallen dabei pro Essen an? Gaedecke hofft, im Gespräch mit einem Verantwortlichen belastbare Zahlen zu bekommen. Um überhaupt kalkulieren zu können, ob es wirtschaftlich machbar ist, Essen in Eigenregie anzubieten, braucht es einen Überblick über den Bedarf. Dazu soll Iris Jungclaus vom Fachdienst für Kindertagesstätten und Jugend nach dem Willen der Ausschussmitglieder zusammenstellen, wie viele Essen in Kitas und Schulen pro Tag benötigt werden.

Wirtschaftliche Machbarkeit vorausgesetzt könnten sich die Ausschussmitglieder durchaus verschiedene Modelle vorstellen. Fritz Wilke (parteilos) schwebt eine zentrale Großküche vor, eventuell auf dem alten Avacon-Gelände. Alternativ gibt es die Idee, dass mit Küchen versehene Kitas für jeweils eine oder zwei andere Kitas mitkochen, wenn es denn die Kapazitäten zulassen. Damaris Frerking als zugewähltes Mitglied schlug dafür etwa die Kita Maschwiesen vor. Der Vorschlag von Wolfgang Ostermeyer (AfD) dass einfach jede Kita für sich selbst kocht, ist Jungclaus zufolge nicht umsetzbar, da nicht jede Kita eine Küche besitzt und der Einbau einer solchen in Altbeständen eher unwahrscheinlich ist.

Kurze Ausschreibung sorgt für Flexibilität

Aktuell werden die Kitas in Sehnde vom Anbieter Sodexo beliefert. Die Ausschreibung ist laut Iris Jungclaus vom Fachdienst für Kindertagesstätten und Jugend zufolge bewusst auf eine Laufzeit von nur anderthalb Jahren bis 2022 festgelegt. „Auch eine anschließende Ausschreibung werden wir so befristen, dass ein Auslaufen möglich ist“, sagte sie mit Blick auf mögliche Umstrukturierungen.

Von Sandra Köhler