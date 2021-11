Sehnde

Die nach langen Jahren wieder zu einer Ratsfraktion mit zwei Sitzen erstarkte FDP will gleich in der konstituierenden Sitzung des Rats am Donnerstag eine stärkere Berücksichtigung der kleinen Fraktionen beantragen – entgegen des erst im Oktober von der Landesregierung geänderten Kommunalverfassungsgesetzes. „Wir wollen gegen den Willen der Landesregierung mehr Vielfalt und demokratische Transparenz in den Entscheidungsgremien der Stadt schaffen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Carsten Germis. „Wir beantragen deshalb, kleine Fraktionen bei der Besetzung von Fachausschüssen wie bislang üblich mit Stimmrecht zu berücksichtigen und nicht undemokratisch außen vor zu lassen.“

Neuer Rat stellt sich auf Die konstituierende Sitzung des neuen Sehnder Rats ist am Donnerstag, 4. November, und beginnt um 18 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule Sehnde (KGS), Am Papenholz 11. 18 Punkte stehen auf der Tagesordnung. Nach der Verabschiedung ausgeschiedener Ratsmitglieder und Ehrungen wird zunächst eine neue Ratsvorsitzende oder ein neuer Ratsvorsitzender sowie eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter gewählt. Gute Chancen auf eine Wiederwahl dürfte die amtierende Vorsitzende Silke Lesemann (SPD) haben. Zudem werden die ehrenamtlichen Vertreter von Bürgermeister Olaf Kruse gewählt, danach werden die Ratsausschüsse gebildet, deren Mitglieder benannt und jeweils die Vorsitzenden bestimmt. Dazu gehört auch der wichtigste, nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss. Ferner geht es um Formalien wie etwa die Neufassung der Geschäftsordnung und die Hauptsatzung sowie um die von der Stadt zu besetzenden Stellen in Unternehmen, Zweckverbänden, Verbänden und Vereinen.

Das Niedersächsische Kommunalverfassungsrecht gebe dem neuen Rat durchaus die Möglichkeit, die von der großen Koalition in Hannover rund vier Wochen nach der Kommunalwahl beschlossene Neuregelung aufzuheben, die große Fraktionen bei der Besetzung stimmberechtigter Ausschusssitze begünstige und kleinen Fraktionen das Stimmrecht in den Ausschüssen entziehe. „Wir müssen das in Sehnde nicht anwenden“, meint Germis. Das Gesetz gebe dem Rat ganz bewusst auch die Möglichkeit, am alten Verfahren festzuhalten. Der Liberale hofft dabei auch auf Unterstützung der anderen Fraktionen.

Wählerwillen missachtet

Germis erhebt schwere Vorwürfe gegen die SPD/CDU-geführte Landesregierung. „Die große Koalition hat das Gesetz erst nach der Wahl geändert, um die Machtposition der eigenen Parteien in den Kommunen trotz schlechterer Wahlergebnisse zu sichern.“ Dabei hätten die Kommunalwahlen in Niedersachsen die kleinen Parteien gestärkt. Es sei deshalb „eine grobe Missachtung des Wählerwillens“, diesen durch die neuen Regeln umzukehren und den kleineren Fraktionen das Stimmrecht in den Ausschüssen zu verweigern.

Lesen Sie auch Wahl des Rats in Sehnde: Grüne und FDP sind die Gewinner

Gerade in Sehnde wirke sich die Neuregelung laut Germis besonders stark aus. „In den Ausschüssen gibt es Mehrheiten, die es im Rat nicht gibt.“ Rot-Grün zum Beispiel habe im Rat keine Mehrheit, könne in den Ausschüssen aber eigene Vorstellungen mit klaren Mehrheiten durchsetzen. „Das funktioniert nur, weil die Kleinen am Katzentisch bleiben müssen“, kritisiert der Liberale. Die Kräfteverhältnisse im Rat sollten sich jedoch auch in den Ausschüssen widerspiegeln, in denen die Entscheidungen vorbereitet werden.

Germis macht sich nach eigenen Angaben nach ersten Gesprächen mit Vertretern der anderen Fraktionen allerdings wenig Hoffnung, dass der Rat dem Antrag folgen wird. „Wir müssen es dennoch versuchen, denn wer es ernst meint mit Bürgernähe und stärkerer Einbindung der Menschen in Sehnde in die Entscheidungen der Kommune, kann unseren Antrag eigentlich nicht ablehnen.“

Von Oliver Kühn