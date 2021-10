Sehnde

Von 2011 bis 2016 war die Sehnder FDP gar nicht im Rat vertreten, in der vergangenen Legislaturperiode mit nur einem Mandatsträger, der mit der CDU eine Ratsgruppe bildete – doch nach den Kommunalwahlen im September sind die Liberalen nach langen Jahren wieder als Fraktion in das höchste politische Gremium der Stadt eingezogen. Ihren Start hat sich die Fraktion aber ganz anders vorgestellt – und übt harsche Kritik an der geplanten Änderung der Kommunalverfassung, die der Niedersächsische Landtag voraussichtlich noch im Oktober kurz vor der ersten Sitzung des neuen Rats ändern will. Dies nehme den kleinen Fraktionen das Stimmrecht in den Ausschüssen – sie dürften dann nur mitreden, aber nicht mitstimmen.

Die beiden neuen Kommunalpolitiker vertreten zwei Generationen: Bei der konstituierenden Sitzung hat die Partei den 62 Jahre alten Wirtschaftsredakteur Carsten Germis zu ihrem Vorsitzenden gewählt, seine Stellvertreterin ist die 18 Jahre alte Gymnasiastin Julia Schulz. „Wir wollen in den kommenden Jahren vor allem darauf Wert legen, mehr Transparenz in die Kommunalpolitik zu bringen, die Bürger stärker einzubinden und so auch das Zusammengehörigkeitsgefühl in den Ortschaften zu stärken“, sagt Germis, der auch in den Ortsrat Ilten gewählt wurde.

Mitwirkung „drastisch beschnitten“

Mit der von der Landesregierung geplanten Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes würden die Mitwirkungsmöglichkeiten kleiner Fraktionen jedoch „drastisch beschnitten“, kritisiert Germis: „Das macht es für uns viel schwerer, bei wichtigen Entscheidungen in den Fachausschüssen unsere Ideen einzubringen und mitzubestimmen.“

Denn nach diesen Plänen werden die Sitze in den Ausschüssen künftig auf ein neues Zählverfahren umgestellt und anders berechnet – was große Parteien bevorzugt. „Es hat massive Auswirkungen auf die Besetzung der Ausschüsse und offenbart ein fragwürdiges Demokratieverständnis“, resümiert Germis. Die Demokratie werde „mit Füßen getreten“ hatte auch Germis Parteifreund Wilfried Engelke, Chef der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Hannover, gewettert.

„Stimmen werden entwertet“

Dabei habe seine Partei bei den Kommunalwahlen deutlich Stimmen dazugewonnen, sagt Germis. Mit der Änderung wollten sich die großen Parteien ihre Macht sichern, meint der 62-Jährige: „Die Vielfalt im Rat spiegelt sich in den Ausschüssen nicht wider und entwertet die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger.“ Ohne Stimmrecht in den Ausschüssen würden die kleinen Fraktionen von den großen Parteien ganz bewusst „an den Katzentisch gesetzt“.

Germis kündigt an, dass die FDP-Ratsfraktion bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Sehnder Rates im November nach Wegen suchen wolle, wie die Rechte der kleineren Fraktionen im Rat trotz der neuen Regelungen gewahrt werden könnten. „Das ist nicht einfach, bei etwas gutem Willen aber möglich.“ Die vom Gesetz vorgesehene Bildung von Gruppen dürfe dabei aber kein Selbstzweck sein. In der vergangenen Legislaturperiode gab es in Sehnde drei Gruppen: Die von SPD und Grünen, von CDU und FDP sowie die Gruppe Unabhängig für Sehnde (UfS) mit zwei parteilosen Ratsherren, einem ehemaligen Mitglied der Linken – der jetzt wieder als Einzelvertreter für die Linken im Rat sitzt – und einem früheren CDU-Fraktionsvorsitzenden.

Es könne nicht sein, dass die kleinen Fraktionen nur deswegen Gruppen bildeten, um so durch die Hintertür in den Ausschüssen stimmberechtigt zu sein, bemängelt Germis. „Wir werden das jedenfalls nicht tun“, betont der Fraktionschef. „Wer in einer Gruppe zusammenarbeiten will, muss sich vorher auf gemeinsame Ziele verständigen.“

