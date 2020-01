Sehnde

In der ersten Etage des Sehnder Rathauses sind die Schränke und Regale leergeräumt, überall stehen Pappkartons mit Aktenordnern, Bauhofmitarbeiter schleppen Kisten: Der Fachdienst Schule, Sport und Kultur ist am Mittwoch umgezogen. Weil das Rathaus schon länger aus allen Nähten platzt, bekommen die sieben Mitarbeiter jetzt neue Büroräume in einem Haus an der Peiner Straße 33. Es ist nur ungefähr 500 Meter Luftlinie vom Rathaus entfernt.

„Wir vergrößern uns“, sagt Fachdienstleiter Wolfgang Bruns. Statt bisher 100 stehen ihm und seinen Mitarbeitern jetzt 167 Quadratmeter zur Verfügung. Statt bisher vier Büros gibt es fünf Einzelbüros und ein Doppelbüro sowie erstmals einen eigenen Besprechungsraum. „Im Rathaus mussten wir für Besprechungen bisher einen Sitzungsraum reservieren“, berichtet Bruns.

Umzug im laufenden Betrieb: Fachdienstmitarbeiterin Ulrike Dröse hat ihre Kartons schon gepackt. Quelle: Katja Eggers

Erstmals wird ein Fachdienst ausgelagert

Der Umzug ist für die Stadt eine Premiere, denn damit wird erstmals in der 43-jährigen Geschichte des Sehnder Rathauses ein Fachdienst ausgelagert. Nötig wurde diese Maßnahme, weil sich einige Bereiche vergrößert haben und neue Mitarbeiter dazugekommen sind. Sie wurden unter anderem in der EDV sowie zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs eingestellt. Die Stadt beschäftigt zudem mehr Teilzeitkräfte. Insgesamt zählt die Stadt derzeit mehr als 330 Mitarbeiter, allein im Rathaus sind es mehr als 100. Mehr als 140 sind in den Kitas eingestellt.

Damit alle Rathausmitarbeiter auch künftig einen vernünftigen Arbeitsplatz haben, ist schon vor einiger Zeit entschieden worden, einen Fachdienst auszulagern. Die Stadt schaute sich nach geeigneten Räumen um, die nicht allzu weit vom Rathaus entfernt sein sollten.

Dass gerade der Fachdienst Schule, Sport und Verwaltung umziehen muss, hängt mit den neuen Räumen zusammen. Das Gebäude ist nicht barrierefrei, es hat keinen Fahrstuhl. Der Weg zum Fachdienst im ersten Stock führt über eine Treppe und wäre für Rollstuhlfahrer und Mütter mit Kinderwagen problematisch. „Fachdienste mit viel Kundenverkehr kamen für den Umzug daher nicht infrage“, betont Bruns.

Im Haus an der Peiner Straße 33 ist im linken Teil des ersten Stocks jetzt der Fachdienst untergebracht, im rechten Teil hat Rechtsanwalt Gerd Schnupp seine Räume. Quelle: Katja Eggers

In dem Haus an der Peiner Straße ist der Fachdienst in die ehemalige Kanzlei von Gerd Schnupp gezogen. Der 70-Jährige hat sich räumlich verkleinert, weil er neuerdings wegen einer Altersgrenze nur noch als Rechtsanwalt, aber nicht mehr als Notar tätig ist. Auf der ersten Etage hat Schnupp jetzt noch zwei Büros im rechten Teil. Im linken Teil sitzt der Fachdienst, dazwischen wurde eine Trennwand gezogen. Weitere Umbaumaßnahmen waren nicht nötig. Es wurden jedoch neue IT-Kabel verlegt und neue Lampen installiert. Die Mitarbeiter bekommen zudem neue Büromöbel, die alten bleiben im Rathaus.

Keine weiteren Außenstellen geplant

Bruns sieht in dem Umzug aber auch Nachteile. „Persönliche Kontakte zu anderen Kollegen entfallen – beim Kommunikationsfluss könnte es sein, dass wir künftig etwas abgehängt sind“, meint der Fachdienstleiter. Darüber hinaus muss nun künftig jemand morgens im Rathaus die interne Post abholen.

In die Räume des Fachdienstes Schule, Sport und Verwaltung zieht der Fachdienst Ordnung ein. Im Rathaus sind weitere Umzüge sowie kleinere Umbaumaßnahmen geplant. Laut Stadtsprecherin Ines Raulf sind aber keine weiteren Auslagerungen vorgesehen.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers