Sehnde

Die Stadt will in der Breiten Straße in der Kernstadt als eines der ersten Projekte aus dem Verkehrsentwicklungsplan (VEP) eine Fahrradstraße einrichten und plant dafür im Vorfeld auch eine Beteiligung der Öffentlichkeit und der Anwohner. Doch die ursprünglich für den 27. September geplante Veranstaltung hat die Verwaltung jetzt auf das nächste Jahr verschoben. Grund sei die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hannover vom August zu den grundsätzlichen Eigenschaften einer Fahrradstraße, sagt Birgit Gerasch vom Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz.

Schilder und Markierungen reichen nicht

Der Ortsrat Sehnde hatte einer Fahrradstraße, die von der Einmündung Am Nordfelde über den Zuckerfabriksweg, die Breite Straße und die Friedrich-Ebert-Straße bis zum Mittellandkanal führen soll, bereits im Juli zugestimmt und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt. Doch um die Rechtssicherheit der Planung für die Breite Straße gewährleisten zu können, sei es nötig, die gerichtliche Urteilsbegründung zu bewerten, sagt Gerasch. Doch diese liege zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Das Gericht hatte für die Einrichtung einer Fahrradstraße wirkliche Verbesserungen für Radfahrer gefordert.

Nur Schilder aufzustellen und Symbole auf die Fahrbahn zu malen, so wie Hannover das in der Kleefelder Straße gemacht hatte, reichten dazu nicht aus, hatte Richter Arne Gonschior klargestellt – ein ähnliches Konzept mit Schildern und Markierungen hatte auch die Stadt vorgesehen. Das Urteil vom August könnte vor allem den Autoverkehr betreffen. Denn das Gericht hatte etwa deutlich gemacht, dass Autos in Fahrradstraßen grundsätzlich nichts zu suchen hätten. Wenn sie doch zugelassen würden, müsse es dafür sehr gewichtige Gründe geben.

Planung für Neue Mitte einbeziehen

Für die Terminverschiebung läge aber auch noch ein anderer Grund vor. Anfang September ist Sehnde in das Sofortprogramm „Perspektive lnnenstadt!“ aufgenommen worden. Damit habe die Stadt in den nächsten 18 Monaten einen Etat für Vorhaben im innerstädtischen Bereich zur Verfügung. Die dafür geplanten Projekte sollen ebenfalls auf die Maßnahmen in der Breiten Straße abgestimmt werden, sagt Gerasch. „Da hierzu noch weitergehende Planungen notwendig sind, ist auch das Projekt Fahrradstraße zunächst bis zur weiteren Konkretisierung des innerstädtischen Konzeptes für die ,Neue Mitte Sehnde‘ zurückzustellen.“

Positiv auf diese Entscheidung reagiert jetzt die CDU aus Sehnde, die Mitglieder plädieren nach Aussage von CDU-Chef Lutz Lehmann für ein Gesamtkonzept, das die Sehnder Mitte umfasse und zu dem die Stadt die Meinung der Anwohner und der Gewerbetreibenden erfrage. „Der jetzige Neustart und die Einbettung in ein Gesamtkonzept geben die Chance für eine sinnvolle, durchdachte und von einer breiten Öffentlichkeit mitgetragenen Lösung“, sagt Ralf Marotzke aus der CDU-Ortsratsfraktion. „Daran arbeiten wir mit der neuen CDU-Ortsratsfraktion gerne mit.“ In jedem Fall wird sich die CDU für eine frühzeitige und breite Beteiligung der Öffentlichkeit einsetzen.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird nach Mitteilung der Stadt voraussichtlich auf Anfang nächsten Jahres verschoben. Den genauen Termin will die Verwaltung rechtzeitig bekanntgeben.

Von Oliver Kühn