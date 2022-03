Sehnde

Nach massiven Anwohnerbeschwerden über falsches Parken und entsprechende Behinderungen an der engen Elisabet-Boehm-Straße hat die Stadt nach eigenen Angaben reagiert und durchgegriffen. Fast 30 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung habe die Verwaltung in der jüngsten Zeit in der Wohnstraße registriert – und auch mit Knöllchen geahndet. „Zwei Wochen lang konnte dort kein Müll abgeholt werden“, verdeutlicht Bürgermeister Olaf Kruse (SPD). „Es ist nicht auszuschließen, dass wir notfalls auch abschleppen werden.“ Denn die Regeln müssten zum Wohl aller eingehalten werden.

Das Ordnungsamt hat deshalb ein Anschreiben mit Informationen an alle Anwohnerinnen und Anwohner verschickt. Denn außer den Entsorgungsbetrieben kämen auch die Rettungsdienste nur schwer beziehungsweise gar nicht durch die Elisabet-Boehm-Straße, weil die nötige Durchfahrtsbreite nicht gegeben sei. Laut Paragraf 12 der Straßenverkehrsordnung (StVO) sei das Halten und Parken an solch engen und unübersichtlichen Stellen aber nicht zulässig.

3,05 Meter müssen frei bleiben

Dabei hat die Stadt auch erläutert, was mit „eng“ gemeint ist. Eng sei eine Straße laut Rechtsprechung dann, wenn für das breiteste zulässige Fahrzeug – nach der StVO sind dies 2,55 Meter – trotz eines zusätzlichen Seitenabstands von einem halben Meter wegen geparkter Autos kein Durchkommen wäre. Dabei sei die Gegenfahrbahn mitzurechnen. Dementsprechend müsse jeder Autofahrer, der in solch einer Straße parkt, grundsätzlich eine Fahrbahnbreite von 3,05 Metern zum gegenüberliegenden Fahrbahnrand freihalten.

„Wie die Engstelle entsteht, ist dabei nicht von Belang“, erläutert Bianca Frey, Leiterin des städtischen Fachdienstes Ordnung und Recht. Dies gelte auch, wenn diese durch natürliche Umstände wie Schneehaufen am Fahrbahnrand, Baustellen oder eben auch durch andere und vielleicht sogar falsch parkende Fahrzeuge entstehe. Wenn die 3,05 Meter nicht eingehalten werden könnten, gelte automatisch ein Parkverbot und es müsse ein anderer Parkplatz gesucht werden. Das Parkverbot gelte auch ohne ein explizit ausgeschildertes Halteverbot.

Das Wohngebiet war in den Neunzigerjahren entstanden, mit schmalen Straßen und ohne Fußwege. Zudem hätten mittlerweile viele Anwohner mehrere Autos, etwa wenn noch volljährige Kinder mit Fahrzeug mit im Haus lebten. Zudem ist der Parkdruck durch die Neubauten des „Hofquartiers Billerbach“ zwischen der Elisabet-Boehm-Straße und der Elise-Borsum-Straße zusätzlich gestiegen.

Bußgeld beträgt bis zu 100 Euro

Ein Verstoß gegen das Halten und Parken an engen und unübersichtlichen Stellen stelle eine Ordnungswidrigkeit dar, welche auch geahndet werde. Denn das Parken an engen Stellen könne etwa auch Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdiensten im Notfall das Erreichen ihres Einsatzortes erheblich erschweren – und schnelle Hilfe schlimmstenfalls unmöglich machen, gibt Frey zu bedenken.

Das Bußgeld beträgt laut dem neuen Bußgeldkatalog mindestens 35 Euro, mit Behinderung 55 Euro und bei Behinderung von Rettungsfahrzeugen sogar 100 Euro. Wer künftig an der Elisabet-Boehm-Straße trotzdem noch dagegen verstößt, muss ab jetzt damit rechnen, abgeschleppt zu werden.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt insgesamt mehr als 3000 Verfahren wegen Verkehrsverstößen eingeleitet und durch die Verwarngelder mehr als 60.000 Euro eingenommen. Das häufigste Vergehen war das Parken auf dem Gehweg – gepaart mit der häufigsten Aussage, dass man dort geparkt habe, um den Verkehr nicht zu behindern.