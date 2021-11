Rethmar

Sonnabends heißt es für Christoph und Samira Mielke derzeit anpacken. Das Paar aus Sehndes Kernstadt erfüllt sich in Rethmar gerade den Traum vom Eigenheim. Im Neubaugebiet Vorwerks Garten bauen der 35-jährige Chirurg und seine drei Jahre jüngere Frau ein Fachwerkhaus. Der erste Spatenstich war am 29. Juni, Richtfest feierten die Mielkes und ihre beiden Kinder Emma (9) und Nick (6) Mitte August. Ostern möchte die Familie einziehen. Bis dahin ist noch viel zu tun.

Christoph und Samira Mielke dämmen derzeit die Außenwände. Im Haus stehen überall große Rollen mit Mineralwolle. „Eigentlich wollten wir mit Holzweichfaser dämmen, aber das Material würde erst kurz vor Weihnachten geliefert“, erklärt Christoph Mielke. Am Bau herrscht derzeit Materialmangel, auch die Preise haben enorm angezogen.

In Eigenarbeit: Samira und Christoph Mielke dämmen die Außenwände ihres künftigen Eigenheims mit Mineralwolle. Quelle: Katja Eggers

Haus stand in vier Tagen

Die Mielkes nehmen beim Innenausbau vieles selbst in die Hand. „Freunde aus der Baubranche haben uns gute Tipps gegeben“, sagt Christoph Mielke. Vieles haben sich er und seine Frau auch in Internetvideos abgeschaut. „Das ganze Material für den Innenausbau wurde damals einfach vor der Tür abgeladen, das haben wir in sechs Stunden zu zweit selber reingetragen“, erinnert sich Samira Mielke.

Das Fachwerkhaus nimmt Formen an. Quelle: privat

Das Grundkonstrukt des Fachwerkhauses kam indes in Einzelteilen mit dem Lastwagen nach Rethmar, einige Elemente waren schon vorgebaut. Vier Tage dauerte es, bis das Haus stand. Die Holzkonstruktion in Fachwerkoptik bildet das tragende Grundgerüst und spiegelt die traditionelle Handwerkskunst geschickter Zimmerleute wieder. 500 Tonnen Eichenholz wurden dafür verbaut. Die Eiche wurde vor drei Jahren im hessischen Naturpark Habichtswald geschlagen, das Holz luftgetrocknet und im Sägewerk zurecht geschnitten. Der Aufbau erfolge mit Zapfen und Holznägeln.

Jeder Stein ist ein Unikat

Auch die Steine sind besonders. „Sie wurden in einer traditionellen Technik gebrannt, jeder für sich ist ein Unikat“, erklärt Christoph Mielke. Die typischen Balkenkonstruktionen im Inneren des Hauses sind derweil aus hellem sogenannten Konstruktionsvollholz. Den Giebel des Hauses zieren nach einem niedersächsischen Brauch zwei hölzerne Pferdeköpfe.

Im ersten Stock sollen unter den Holzbalken künftig Schlaf-, Kinder- und Badezimmer unterkommen. Quelle: Katja Eggers

Bei aller traditionellen Bauweise und aufkommender Nostalgie setzen die Mielkes jedoch auf heutige Qualitätsstandards und eine zeitgemäße Interpretation ihres Neubaus. Unter anderem wird es elektrische Rollläden, eine Luftwärmepumpe zum Heizen und Smart-Home-Technik geben. „Uns reizt die Mischung aus Klassik und Moderne, aus Vergangenheit und Gegenwart“, erläutert Samira Mielke. Auch der Ort Rethmar mit seinem historischen Dorfkern, die idyllische Lage direkt an der Donau-Aue und die zentrale Lage an der B 65 zwischen Peine und Hannover hat es ihnen angetan.

Diesen Glücksbringer hat die Familie in der Bodenplatte verankert. Quelle: privat

NDR hat Hausbau mit der Kamera begleitet Wie Familie Mielke in Rethmar derzeit ihr Fachwerkhaus baut, hat auch den NDR interessiert. Ein dreiköpfiges Filmteam hat Christoph und Samira Mielke und ihre Kinder im August sechs Tage lang mit der Kamera begleitet. Der Beitrag ist Teil einer vierteiligen Miniserie der Nordreportage. Unter dem Titel „Unser neues Haus“ werden Geschichten von Menschen aus dem Norden erzählt, die ungewöhnliche Wohnprojekte realisieren oder von der Stadt aufs Land ziehen. Unter anderem geht es um den Umzug in ein Tiny House in Schleswig-Holstein und junge Familien, die von Hamburg St. Pauli in ein gemeinschaftlich geplantes Wohnprojekt in der Hafencity umsiedeln. Die vier Folgen sind von Montag bis Donnerstag, 8. bis 11. November, jeweils um 18.15 im NDR Fernsehen zu sehen.

Im Fachwerkdorf dürfen nur Fachwerkhäuser stehen

Das Fachwerkhaus steht auf einem 765 Quadratmeter großen Grundstück und hat eine Wohnfläche von 180 Quadratmetern. Für das Erdgeschoss ist ein offener Wohn-, Ess- und Kochbereich samt Gästezimmer, Gäste-WC und Hauswirtschaftsraum geplant. Im ersten Stock sind Schlafzimmer, Badezimmer und die Kinderzimmer für Emma und Nick vorgesehen. In der zweiten Etage ist Platz für Büro, Spielzimmer und Abstellfläche. Die derzeitigen Holzleitern werden später durch Podesttreppen ersetzt.

So könnte Rethmars künftiges Fachwerkdorf aussehen: Das Modell zeigt, wie die 15 Grundstücke angeordnet sind. Quelle: Katja Eggers

Als Nachbarn wird Familie Mielke künftig ebenfalls Fachwerkhausbauer haben. Denn in Vorwerks Garten entsteht ein ganzes Fachwerkdorf. Jens von Wackerbarth bietet dort 15 Grundstücke zum Verkauf an, auf denen ausschließlich Fachwerkhäuser nach historischem Vorbild gebaut werden dürfen. Das Projekt ist in dieser Größenordnung bisher nahezu einzigartig. „Und unser Haus ist dort das erste“, sagt Samira Mielke.

Von Katja Eggers