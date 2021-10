Sehnde

Viele Haushalte und Firmen in Sehnde und den Ortsteilen sind am Donnerstagmittag ohne Strom gewesen. Auslöser dafür waren Fehler in einem Kabel in der Sehnder Nordstraße und in der Iltener Rathausstraße. Kunden der Energieversorgung Sehnde (EVS) meldeten kurz vor 12 Uhr erstmals Stromausfälle. „Wir hatten hier viele Anrufe aus unterschiedliche Ortsteilen“, bestätigt eine Mitarbeiterin der Sehnder Stadtwerke.

Experten des Netzbetreibers Avacon, rückten an. Schon nach kurzer Zeit konnten einige Ortsteile wie Ilten oder Höver wieder ans Netz gehen. „Die letzten Haushalte wurden 13.15 Uhr angeschlossen“, sagt Ralph Montag, Sprecher der Avacon.

Zwei Fehler am 20.000 Volt Erdkabel

Grund für den Stromausfall seien zwei Fehler an einem 20.000 Volt Erdkabelnetz an der Nordstraße in Sehnde und an der Rathausstraße in Ilten gewesen, sagt Montag. „Welcher Fehler den anderen hervorgerufen hat, ist aber noch nicht klar.“ Die beiden fehlerhaften Stellen sind miteinander verbunden. Die Fehlerstellen wurden am Mittag zunächst aus dem Netz ausgekoppelt.

Als Ursache für den Schaden konnte Avacon-Sprecher Montag äußere Gewalteinwirkung wie Bauarbeiten ausschließen. Vermutlich seien kleinste Beschädigungen am Kabel – etwa durch vorangegangene frühere Arbeiten – der Grund für den Stromausfall. Die Experten des Netzbetreibers waren noch am Donnerstagabend im Einsatz, um das Netz zu reparieren.

Von Patricia Oswald-Kipper