Wenn der Dezember anbricht, beginnt in Ilten normalerweise ein allabendliches Zusammensein in wechselnden Vorgärten. Seit 2015 lädt eine Gruppe aus der Kirchengemeinde sowie den Vereinen Netzwerk Mensch-Tier und Unser Dorf Ilten zu einem lebendigen Adventskalender ein. Jeden Abend machte in den vergangenen Jahren einer der Beteiligten seine Haus- oder Gartentür auf, und es wurde gesungen, geklönt und warmen Getränken zugesprochen. In Corona-Zeiten ist das alles nicht möglich. Deswegen haben sich die Organisatoren Alternativen überlegt.

Schaufensterbummel durch drei Dörfer

Die Kirchengemeinde Ilten-Höver-Bilm selbst hat sich eine Art Schaufensterbummel einfallen lassen. „Die Idee ist im Gemeindeausschuss entstanden“, erklärten Pastor Johann Christophers und Diakonin Birgit Hornig. Über ganz Ilten, Bilm und Höver verteilt leuchten seit Dienstag in manchen Häusern besondere Fenster. Zu sehen sind Kinderzeichnungen mit Leuchtgirlanden umrandet, Scherenschnitte, Figuren oder Gedichte. „So kann man in der Dämmerung einen schönen Spaziergang machen und sich alles ansehen“, meint Hornig.

An einem Abend wird das allerdings nicht zu schaffen sein, gab sie zu. 40 Haushalte haben sich angemeldet, darunter vier in Höver und acht in Bilm. Eigentlich sollten die gestalteten Fenster bis zum Termin des inzwischen abgesagten Weihnachtsmarktes, dem 12. Dezember, beleuchtet werden. „Aber einige haben schon gesagt, dass sie es länger lassen“, sagt die Diakonin.

Krippe in der Schießscharte

Die Kirche selber gehört zwar nicht offiziell dazu, hat aber auch ein etwas versteckt liegendes Fenster beigetragen. In einer der alten Schießscharten am Kirchturm ist eine Krippenszene zu sehen, die mit rund 70 Jahre alten Figuren aus dem Klinikum Wahrendorff bestückt ist. Wo die beleuchteten Fenster zu finden sind, ist auf einem Plan zu ersehen. Dieser kann im Internet auf www.kirche-ilten.de heruntergeladen werden.

Adventskalender nur im Internet

Die Gruppe des lebendigen Adventskalenders, zu der außer der Kirchengemeinde auch die beiden Vereine Unser Dorf Ilten und Netzwerk Mensch-Tier gehören, hat ihre Aktivitäten ins Internet verlegt. Ebenfalls auf der Internetseite der Kirchengemeinde kann man jeden Abend um 18.30 Uhr ein neues, virtuelles Türchen öffnen. Dahinter verbirgt sich jeweils ein Video, das Iltener, aber auch Menschen von außerhalb, eigens für den Adventskalender aufgenommen haben. Zu sehen sein werden Gesang, Lieder, Märchen und anderes Adventliches.

Die Beiträge seien im besten Sinne „dilettantisch“, wie Heige Kienle, Vorsitzende des Vereins Netzwerk Mensch-Tier, anmerkte. Nur wenige würden sich mit dem Erstellen professioneller Videos auskennen. Aber gerade das mache sie sehr liebenswert. Sind die Videos einmal veröffentlicht, können sie weiterhin jederzeit angeklickt werden.

Unter den Beteiligten sind einige, die auch am analogen Adventskalender hätten teilnehmen wollen. Diejenigen, die keine Videos drehen wollten, sind mit ihren Aktivitäten auf das Jahr 2022 verschoben worden. „Nächstes Jahr ist bereits alles voll“, meinte Kienle.

Von Michael Schütz