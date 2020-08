Rethmar

„ Rethmar historisch kennenlernen“ – der Titel der Ferienpassaktion des Regional-Museums Sehnde klingt erst mal nicht so, als könnte er daheimgebliebene Kinder in Scharen anlocken. Doch weit gefehlt. Denn im Untertitel wurde es schon spannender: „Hufeisen schmieden, Legehennen streicheln, Forellen räuchern“ – was selbst machen geht immer. „So schmiedeinteressierte Kinder habe ich noch nie erlebt“, resümiert denn auch der Vorsitzende Erhard Niemann. „20 Teilnehmer haben heute 100 Eisen verarbeitet, das ist Rekord.“

Wegen der Corona-Auflagen waren die Ferienpasskinder für zwei Aktionen geteilt worden. Beide Gruppen schmiedeten mit Niemann Hufeisen und gingen mit Siegbert Voges und Karl-Heinz Reinsch zu dessen nahegelegenen Gehöft, wo er Rodeländer Legehennen hält. Das Streicheln der handzahmen Hühner gehörte natürlich zu den Höhepunkten. Anschließend demonstrierte Werner Dunekamp bei seiner ebenfalls auf dem Grundstück gelegenen Räucherstation, wie man Forellen räuchert.

Schmieden wie in alten Zeiten: Die Ferienkinder versuchen sich mit Museumsleiter Erhard Niemann in der Handwerkskunst. Quelle: Privat

Einmal auf der Kirchenorgel spielen

Zuletzt besichtigten die Kinder die St.-Katharinen-Kirche, denn Reinsch ist auch Mitglied im Rethmarer Kirchenvorstand. Er zeigte den Kindern die drei Glocken im Turm und am Ausgang den Prunksarg von Philipp Adam von und zu Eltz. Doch am meisten begeisterte die Kinder, einmal mehr selbst aktiv zu werden: Jeder durfte zum Abschied auf der Kirchenorgel spielen.

Von Oliver Kühn