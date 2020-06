Sehnde

Das macht die Corona-Pandemie nicht kaputt: Einen Sommer ohne Ferienpassangebot wird es in Sehnde nicht geben. Auch in diesem Jahr sollen zahlreiche Aktionen den Kindern in der Stadt die schulfreie Zeit verschönern. Doch wegen der Pandemie gibt es allerhand Neuerungen und Auflagen. Nicht nur die infektionsrechtlichen Vorgaben müssen eingehalten werden, auch das Anmeldeverfahren wurde verändert. Es ist ausschließlich online möglich, und den altbekannten Flyer, in dem alle Aktionen aufgelistet werden, gibt es in diesem Jahr nicht.

Der Startschuss für den Ferienpass fällt am Mittwoch, 1. Juli. Ab diesem Tag sind alle Aktionen online unter ferienpass-sehnde.de zu finden. Um sich einzubuchen, muss ein Account angelegt werden. Sollten einzelne Aktionen überbucht sein, kommt es am 6. Juli zu einer Verlosung der Plätze.

Auch bezahlt wird in diesem Jahr online

Neu ist auch das Online-Bezahlverfahren. Wer den Zuschlag zur Teilnahme an einer Aktion erhalten hat, bekommt auf seinen Account eine Aufforderung zur Zahlung und muss diese bis Freitag, 10. Juli, beglichen haben. Nur am Donnerstag, 9. Juli, besteht von 8 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr im Rathaus (Zimmer 505) die Möglichkeit zur Barzahlung für all jene Eltern, die keine Möglichkeit der Onlinebezahlung haben. Für die Barzahlung im Rathaus werden Termine vergeben, die die Eltern bis zum Vortag bei Sabine Kramann unter Telefon (05138) 707238 vereinbart haben müssen. Da das Rathaus geschlossen ist, werden die Eltern zum vereinbarten Termin am Zahltag vor dem Haupteingang des Rathauses abgeholt.

Laut der für den Ferienpass zuständigen Fachbereichsleiterin, Katharina Strauß, haben sich trotz Corona wieder viele Sehnder Vereine, Parteien und Verbände Gedanken gemacht, wie sie den Kindern und Jugendlichen die Sommerferien verschönern können. Außer den Vereinen bieten die Klimaschutzagentur, die Klosterkammern und das Mädchenhaus Komm aus Hannover Aktionen an. Die Veranstaltungen werden jedoch in kleinen oder geteilten Gruppen durchgeführt. Aktionen mit Übernachtungen und Großveranstaltungen gibt es in diesem Sommer nicht. Insgesamt kann die Stadt von Kanufahren bis zum Schwimmkurs für Anfänger etwa 50 Workshops anbieten.

Jugendliche dürfen wieder im Tunnel sprayen

Speziell für Jugendliche werden ein Babysitter-Workshop und mehrere Graffiti-Aktionen im Radtunnel an der Chausseestraße stattfinden.

Von Achim Gückel