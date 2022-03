Sehnde

Vier Brände hat es im vergangenen Jahr sowie im Februar in der Justizvollzugsanstalt (JVA) am Schnedebruch bereits gegeben. Jetzt kommt der fünfte solche Vorfall hinzu. In der Nacht zu Freitag ist es in einer Zelle erneut zu einem Feuer gekommen. Dabei erlitt der 30-jährige Insasse eine Rauchvergiftung und musste nach Angaben der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nach eigener Auskunft nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen den Mann. Er hatte anscheinend die Matratze seines Bettes in Brand gesetzt.

Die Sehnder Feuerwehr war gegen 0.25 Uhr zur JVA gerufen worden. Nach Angaben von Pressesprecher Tim Herrmann war der Zelleninsasse zunächst als vermisst gemeldet worden. Später stellte sich heraus, dass Mitarbeiter des Justizvollzugs den Mann bereits in Sicherheit gebracht hatten.

Feuerwehr lobt Umsicht der JVA-Angestellten

Die Feuerwehr rückte mit Einsatzkräften aus Ilten und Sehnde an der JVA an und diese gelangten über einen Nebeneingang des Zellentrakts zu der Zelle, in der es brannte. „Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer mit Wasser schnell löschen“, sagt Herrmann. Der 30-jährige Inhaftierte sei zunächst im Rettungswagen durch einen Notarzt versorgt und danach in eine Klinik gefahren worden. „Durch das umsichtige Handeln der Justizangestellten konnte Schlimmeres verhindert werden“, betont Herrmann.

Erst Ende Februar war ein JVA-Insasse bei einem Feuer in seiner Zelle leicht verletzt worden. Auch im April, Mai und Juni 2021 hatte die Feuerwehr Brände in Zellen löschen müssen.