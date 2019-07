Müllingen/Wehmingen

Die Serie von brennenden Feldern und Waldstücken im Umland von Hannover geht weiter: In Sehnde ist am Sonnabendnachmittag zwischen den Ortschaften Müllingen und Wehmingen aus bislang ungeklärter Ursache ein rund 3000 Quadratmeter großes Stoppelfeld in Brand geraten. Die abgeerntete Ackerfläche entlang der Landesstraße 410 war laut Feuerwehr in Flammen aufgegangen, als die Landwirte dort Stroh pressten. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.

Nach Angaben der Einsatzleitung war der Brand auch schnell gelöscht. Die Landwirte hätten der Feuerwehr dabei geholfen, brennende Feldflächen mit einem Grubber umzupflügen und so die Feuerstelle zu isolieren, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Erst am Freitag waren wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit in der gesamten Region Hannover in verschiedenen Umlandkommunen serienweise Felder, Ackerflächen und Waldstücke in Brand geraten.

Von Ingo Rodriguez