Sehnde/Ilten

Die Stadtfeuerwehr Sehnde musste am Wochenende gleich zu drei Bränden ausrücken. Am Sonnabendnachmittag gegen 15.30 Uhr war ein Feuer in einer leerstehenden Industriehalle auf dem Brachgelände der ehemaligen Keramischen Hütte an der Peiner Straße ausgebrochen. Nach Angaben von Pressesprecher Chris Rühmkorf war dort Müll in Brand geraten: „Das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden.“

Auf dem frei zugänglichen Gelände der Keramischen Hütte war die Feuerwehr schon öfter zu Bränden alarmiert worden. Im November vor drei Jahren etwa waren ein dort abgestellter alter Wohnwagen komplett ausgebrannt und Altreifen in Flammen aufgegangen und mussten aufwendig mit Schaum abgelöscht werden. Schon von Weitem war über der Innenstadt eine dichte, schwarze Rauchwolke zu sehen gewesen. Im gleichen Jahr brannten zudem Reifen, Holz und ein Bürostuhl, die Polizei ging von Brandstiftung aus. Über die Ursache im jüngsten Fall gibt es noch keine Erkenntnisse.

Vor gut drei Jahren: Ein Wohnwagen auf dem Gelände der Keramischen Hütte brannte komplett aus. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde (Archiv)

Der nächste Einsatz wurde in der Nacht zum Sonntag kurz vor 3 Uhr ausgelöst. In einem Haus des Klinikums Wahrendorff in Ilten hatten Mitarbeiter starken Rauch im Keller bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. „Durch das umsichtige und schnelle Handeln des Klinikpersonals war das Gebäude bereits vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte geräumt, wodurch es keine Verletzten zu beklagen gab“, zieht Rühmkorf Bilanz.

Ein Trupp unter Atemschutz rückte in den stark verrauchten Keller vor und konnte schnell die Ursache für das Feuer ausmachen: Dort war Müll aus bislang ungeklärten Gründen in Brand geraten. Nach den Löscharbeiten wurde der Rauch mit einem Hochleistungslüfter aus dem Gebäude gepustet. Der letzte Einsatz war dann am Sonntagmittag gegen 13 Uhr. Passanten hatten einen brennenden Mülleimer am Bahnhof entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Diese hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Bei den drei Einsätzen waren die Ortsfeuerwehren Sehnde, Ilten und Bilm vor Ort.