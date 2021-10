Haimar

Lange hat die Feuerwehr Haimar auf ihre neue Wache warten müssen. Etwa Mitte November planen Ortsbrandmeister Jürgen Hanne und seine Ortsfeuerwehr den Umzug von der alten, maroden Unterkunft in den Neubau im Baugebiet Mühlenfeld. Jetzt durften sie bereits einmal – allerdings bei strömendem Regen – in die noch leere Fahrzeughalle einmarschieren: Am Freitagnachmittag hat die Stadt Sehnde als Dienstherr der Feuerwehr das neue Haus von der Bauherrin Infrastruktur Sehnde, einer städtischen Tochtergesellschaft, übernommen.

Gebäude muss noch abgenommen werden

Dass der Einzug sich doch noch ein paar Wochen hinziehen wird, habe etwas mit der Corona-Pandemie zu tun, sagte Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse (SPD). Die Stadt übernehme die Haftung und Gewährleistung des Gebäudes und müsse es deswegen noch technisch abnehmen. Die nötigen Unterlagen dafür lägen aber erst jetzt vor. „Aber die Feuerwehr sitzt schon auf gepackten Koffern“, sagte der Verwaltungschef.

Mit dem Umzug geht eine Ära zu Ende, die durchaus etwas kürzer hätte ausfallen dürfen, wenn es nach der Haimarer Feuerwehr gegangen wäre. Das alte Heim, das 1972 erbaut wurde, sei „zwei Boxen für die Autos, ein Klo und ein Versammlungsraum“. So hatte es der stellvertretende Ortsbrandmeister Gerhard Friedrich bei der Grundsteinlegung im Juli 2020 bezeichnet. Es gibt keine getrennten Toiletten, was bei einer zunehmenden Zahl von Feuerwehrfrauen in der Wehr und Mädchen in der Jugendwehr ein Problem darstellt.

Moderne Sanitäranlagen und Umkleiden

Statt der 130 Quadratmeter in der Neuen Straße verfügt die Feuerwehr zukünftig auf 393 Quadratmetern bebauter Fläche über ein Sozialgebäude mit einem eigenen Raum für die Jugend, einem Seminarraum mit angrenzender Küche, Büro sowie modernen Sanitäranlagen und nach Geschlechtern getrennten Umkleiden.

Im November kann die Feuerwehr in das neue Gebäude im Mühlenfeld umziehen. Quelle: Michael Schütz

Die Fahrzeughalle bietet Platz für zwei Feuerwehrautos und hat noch eine Erweiterungsmöglichkeit für ein weiteres Fahrzeug. Ein Außenlager ist ebenfalls vorhanden. Damit habe sich die zur Verfügung stehende Fläche gegenüber der bisherigen Unterkunft fast verdreifacht, wie die Infrastruktur Sehnde mitteilt. Das Grundstück selbst, das in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße steht, hat eine Größe von knapp 3300 Quadratmetern.

Bauarbeiten liegen fast im Zeitplan

„Wir haben lange genug darauf gewartet“, zeigte sich bei der kleinen Zeremonie am Freitag auch Edgar Bäkermann, SPD-Ratsherr und Aufsichtsratschef der Infrastruktur Sehnde, erleichtert. Er spielte damit auf die lange Vorgeschichte an, denn bereits 2017, als der Bebauungsplan für das Neubaugebiet Mühlenfeld beschlossen wurde, war klar, dass die Feuerwehr dorthin umziehen sollte.

Doch schwierige Grundstücksfragen hatten die Entwicklung des Baugebiets verzögert. Erst im Juli vergangenen Jahres konnte der vom hannoverschen Architekturbüro Rudolf konzipierte Bau in Angriff genommen werden. „Von da an ging es aber schnell“, sagte Bäkermann. Erst zum Schluss habe es noch „eine kleine Verzögerung“ gegeben, weil Fachfirmen derzeit schwer zu finden seien. Neben der nur geringen Bauverzögerung zeigte sich Bäkermann erfreut darüber, dass die geplanten Baukosten von 1,5 Millionen Euro nicht überschritten worden seien.

Auch im Dorf selbst zeigte man sich erfreut über die Entwicklung. „Ich hoffe, dass das neue Feuerwehrhaus ein Haus der Kameradschaft wird“, wünschte sich der stellvertretende Ortsbürgermeister Nils Wilke-Rampenthal (CDU).

Von Michael Schütz