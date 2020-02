Klein Lobke

Nach 27 Jahren hat die Freiwillige Feuerwehr Lobke mitsamt Löschgruppe Gretenberg am Sonnabend ein neues Fahrzeug bekommen: Das feierten die Ehrenamtlichen mit einem zünftigen Dorffest – mit Segensworten der Pastorin Annegret Austen, dem zutiefst gerührten Ortsbrandmeister Bernhard Fricke und mehr als 120 Gästen beim Schnack in der Fahrzeughalle. „Es war mir wichtig, dass alle zur Übergabe des Fahrzeugs eingeladen sind, denn davon hat ja der ganze Ort etwas“, sagte Fricke. Das neue Tanklöschfahrzeug war zuvor mit einer Blumengirlande passend herausgeputzt worden.

Nicht nur die Feuerwehrleute, auch viele andere Klein Lobker kommen zur Fahrzeugübergabe. Quelle: Sandra Köhler

Echtes Schmuckstück

Es ist schon ein echtes Schmuckstück, das neue Tanklöschfahrzeug. Die Karosse stammt von MAN, der Aufbau von der Firma BTG. Es hat einen 500-Liter-Tank, 220 PS, sechs Sitzplätze, als erstes neues Fahrzeug in Sehnde direkt verbauten Digitalfunk, Absicherungsmaterial, eine Schmutzwasserpumpe, eine Wärmebildkamera, einen LED-Lichtmasten und -umfeldbeleuchtung. Kostenpunkt: 153.000 Euro.

„Ein baugleiches Fahrzeug wird im März in Bilm übergeben“, sagte Sehndes neuer Bürgermeister Olaf Kruse bei seiner ersten offiziellen Übergabe eines Feuerwehrfahrzeugs als Stadtoberhaupt. „Ich hoffe, dass ihr möglichst wenig damit anfangen könnt“, sagte Pastorin Austen augenzwinkernd und in der Hoffnung, dass es möglichst wenige ernsthafte Einsätze geben möge.

1993, als das letzte neue Auto für die Ortsfeuerwehr in Klein Lobke angeschafft wurde, sei er stellvertretender Ortsbrandmeister gewesen, erinnerte sich Ortsbrandmeister Fricke am Sonnabend. „Damals waren das andere Zeiten, da hat uns die Gemeinde Sehnde das Auto hingestellt, und wir konnten gerade mal entscheiden, ob wir eine zwei- oder vierteilige Steckleiter haben wollten.“ Immerhin war der Mercedes damals auch schon mit Atemschutzgeräten ausgestattet. „Wir hatten ein Altenheim in den Ort bekommen und brauchten diese Zusatzausrüstung.“ 70.000 Mark hatte der alte Wagen seinerzeit gekostet. Das erste TSF für Klein Lobke sei jedoch 1970 ein Ford Transit für 16.700 Mark gewesen. „Plus Mehrwertsteuer“, betonte Fricke.

Nach Großbränden kommt das erste Löschfahrzeug

Nach zwei Großbränden im Ort – „einer war auf den Tag genau vor 50 Jahren“ – hatte die Gemeinde Klein Lobke seinerzeit beschlossen, dass die Tragkraftspritze TS8 von Metz nicht ausreiche. Diese war seit Oktober 1956 im Dienst gewesen und hatte seinerzeit eine TS4 mit Anhänger abgelöst, die 1946 gebraucht von der Feuerwehr Ilten erworben worden war. „Für 450 Reichsmark“, sagte der Ortsbrandmeister, der sich mächtig in die Historie der Ausrüstung seiner Ortswehr vertieft hat. „Es macht uns unheimlich stolz und glücklich, jetzt so ein Fahrzeug zu besitzen“, sagte er und wies seinen Gerätewart nach der Schlüsselübergabe gleich richtig ein: „Hege und pflege das Auto, damit wir ganz lange was davon haben.“

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler