Rethmar

Das gab es bisher noch nicht: Unter freiem Himmel sind die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Rethmar zu ihrer Jahresversammlung zusammengekommen. Auch sonst hat Corona im zurückliegenden Jahr Dienste und Einsätze der Brandbekämpfer stark beeinflusst, berichtete Ortsbrandmeister Max Digwa. Einerseits war es „eine sehr ruhige Zeit“, weil der Dienstbetrieb mit Übungen oder Wartung von Geräten aufgrund der Pandemie fast völlig zum Erliegen kam. Zeitweise herrschte sogar ein regelrechtes Dienstverbot. Auch die Lehrgänge beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz fielen aus.

Tagsüber stehen mehr Kräfte zur Verfügung

Andererseits standen für die Einsätze tagsüber deutlich mehr Kräfte zur Verfügung, weil viele von den 72 aktiven Mitgliedern im Homeoffice arbeiteten. Und Einsätze gab es reichlich: 38-mal wurde Alarm ausgelöst, zum Ärger der Einsatzkräfte entpuppten sich neun davon als Fehlalarme. Aber es galt auch, 13 Brände zu löschen, und zwölfmal wurden die Einsatzkräfte für Hilfeleistungen angefordert.

Höhepunkt des Jahres war die Ankunft des neuen Löschfahrzeuges, das die Ortsfeuerwehr schon seit Langem gefordert hatte. Sie erhielt ein Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz (LF 20 Kats), das unter anderem über einen 1000 Liter Wasser fassenden Tank verfügt. Das mehr als 230.000 Euro teure Fahrzeug wurde vom Bund finanziert, da Rethmar eine der Feuerwehren ist, die dem Katastrophenschutz speziell geschultes Personal zur Verfügung stellt. Die übrigen Fahrzeuge der Sehnder Ortsfeuerwehren muss die Stadt bezahlen.

Vier rücken aus Jugendfeuerwehr nach

Damit auch in Zukunft genügend Einsatzkräfte zur Verfügung stehen, wurden bei der Versammlung vier neue Mitglieder aus der Jugendfeuerwehr übernommen, sodass der Feuerwehr jetzt insgesamt 300 Frauen und Männer angehören. Vier aus der Aktivenabteilung wurden befördert: Digwa ernannte Till Makrutzki zum Feuerwehrmann, Hendrik Hüsich zum Oberfeuerwehrmann und Robin Drangmeister zum Hauptfeuerwehrmann.

Die Beförderung von Torsten Paeplow zum Oberlöschmeister übernahm der stellvertretende Sehnder Stadtbrandmeister Diethelm Huch. Der zeichnete außerdem Rudolf May für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr mit dem Niedersächsischen Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes aus.

Bei den Wahlen wurden mehrere Funktionsträger in ihren Ämtern bestätigt: Jaqueline Freitag bleibt Schriftführerin und Diana Gan Kassiererin. Kay Digwa und Oliver Schulz sind weiterhin Gerätewarte, und Jannik Freitag und Henrik Hüsich stehen weiter an der Spitze von Jugend- beziehungsweise Kinderfeuerwehr. Personelle Neuerungen gab es aber auch: Marius Schwaldt wurde zum Sicherheitsbeauftragten gewählt. Tobias Sommer und Sven Wiegand übernahmen die Posten als Gruppenführer in den Bereichen Atemschutz beziehungsweise Regionsfeuerwehrbereitschaft.

Von Thomas Böger