Rethmar

Die beiden Ortsfeuerwehren aus Rethmar und Evern mussten im Neubaugebiet Rethmar-West technische Hilfe leisten. Aus einem dort abgestellten Bagger waren am Donnerstagabend gegen 19 Uhr etliche Liter an Betriebsstoffen ausgelaufen und drohten, in einen nahen Graben zu laufen.

Die Einsatzkräfte sicherten die Stelle ab und streuten die Stoffe mit Ölbindemittel ab. Dies sei ohne große Probleme vonstattengegangen, sagt Pressesprecher Tim Herrmann. Aufwendiger sei es dagegen gewesen, die Verantwortlichen der Baufirma zur Einsatzstelle zu beordern – diese Aufgabe habe schließlich die Polizei übernommen. Die Ortsfeuerwehren waren mit drei Fahrzeugen vor Ort und konnten nach 30 Minuten wieder abrücken.

Von Oliver Kühn