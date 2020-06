Evern

Wer kann schon von sich behaupten, Geschichte geschrieben zu haben? Marleen Wilke Rampentahl kann es. Die 22-jährige Evernerin ist die erste Frau in der Ortsfeuerwehr Evern, die den Dienstgrad einer Löschmeisterin erreicht hat – in immerhin 119 Jahren. Sie entstammt zwar einer Feuerwehr-Dynastie im Dorf, aber auch bei ihrem Studium tummelt sie sich als Studentin zum Wirtschaftsingenieur für Elektrotechnik in einem eher Männer-dominierten Fachbereich. Anders als ihr Ehrenamt ist ihr Hobby dagegen vorwiegend weiblich geprägt: Voltigieren mit Pferden. Dass sie auch Kinder und Gruppen trainiert, wundert da schon kaum mehr.

Die 22-Jährige hat in der Ortsfeuerwehr Evern eine steile Karriere hingelegt. Erst mit 16 kam die ehemalige KGS-Schülerin zur Ortsfeuerwehr, allerdings gleich in die Einsatzabteilung, weil es in Evern keine Jugendfeuerwehr gibt. Bereits vor zwei Jahren wurde sie zur Hauptfeuerwehrfrau ernannt. Danach kamen zahlreiche Lehrgänge, nach der Truppmann-Grundausbildung auch die zur Atemschutzgeräteträgerin, und auch den Digitalfunk beherrscht Marleen Wilke-Rampenthal. Inzwischen ist sie auch Gruppenführerin – ebenfalls als erste Frau in der Truppe. „Sie steht als Frau ihren Mann“, hatte es Ortsbrandmeister Matthias Söchtig bei der Jahresversammlung auf den Punkt gebracht.

„Wollte im Dorf aktiv werden“

Das Amt eines Gruppenführers ist auch Voraussetzung, um Löschmeister(in) werden zu können. Sie sei schon vor zwei Jahren darauf angesprochen worden, doch als sie bei der diesjährigen Hauptversammlung im Frühjahr für das Amt vorgeschlagen wurde, sei sie dennoch „sehr überrascht“ gewesen: „Das war der Sahnetupfer obendrauf.“ Große Worte will sie darüber aber nicht verlieren. Der stellvertretende Stadtbrandmeister Diethelm Huch habe ihr einfach ein Abzeichen auf die Schulter geheftet, sagt die 22-Jährige bescheiden – aber auch ein bisschen stolz. Zur Feuerwehr sei sie gekommen, weil sie sich schon früh dafür interessierte habe, Menschen zu helfen: „Aber ich wollte hier im Ort aktiv werden. Das ist mein Ding.“

Multitalent: Marleen Wilke-Rampenthal spielt auch im Musikzug der Ortsfeuerwehr Evern. Quelle: Privat

Als Gruppenführerin und Löschmeisterin muss sie nun oft gestandenen Männern Kommandos geben – doch da gebe es keinerlei Vorbehalte. „Ich werde ernst genommen, bin aber auch immer für einen Spaß zu haben“, sagt die Studentin. „Das funktioniert gut.“ Erfahrungen konnte sie dafür schon bei ihrer Ausbildung als Elektronikerin für Automatisierungstechnik bei VW in Stöcken sammeln. Diese hatte sie mit 18 Jahren begonnen, nachdem sie als 17-Jährige ihr Abitur an der KGS abgelegt hatte. Rund fünf Stunden in der Woche widmet sie den Übungsdiensten oder der Aufgabe, das Dienstbuch zu führen.

Gleichaltrige zeigen Respekt

Wird sie da von Gleichaltrigen nicht manchmal belächelt? „Nein, Nicht-Feuerwehrleute sind eher respektvoll, wenn ich ihnen zum Beispiel den schweren Atemschutz erkläre“, sagt Wilke-Rampenthal. Als Gruppenführerin müsse sie Verantwortung für neun Kameraden übernehmen, bei Einsätzen könnten es bis zu 20 werden – doch das sei bisher noch nicht vorgekommen. „Da steht man mit einem Bein im Gefängnis, wenn nach einer Fehlentscheidung etwas passiert“, sagt die 22-Jährige mit Respekt. Etwa bei einer Fahrt mit Blaulicht: Die Feuerwehr habe dann zwar Sonderrechte, doch bei einem selbst verschuldeten Unfall drohe eine Strafe.

Feuerwehr und Elektronik – das sei ihr schon in die Wiege gelegt worden, sagt Marleen Wilke-Rampenthal und lacht. Bereits ihr Großvater war im Musikzug und der Einsatzabteilung aktiv, und ihr Vater ist Elektroniker: „Dem habe ich stundenlang bei der Arbeit zugeguckt.“ Ihre Mutter ist medizinische Fachangestellte, ihr Bruder Nils Ortsratsmitglied. Doch Politik interessiere sie nicht so sehr, gesteht die 22-Jährige. Aber was die gesamte Familie gemeinsam hat: Alle sind Mitglieder in der Ortsfeuerwehr Evern, ihre Mutter Michaela sogar als eine der ersten Frauen im Dorf. Da schließt sich der Kreis, der Apfel ist hier offenbar nicht weit vom Stamm gefallen.

Voltigieren ist Marleen Wilke-Rampenthals zweite große Leidenschaft. Quelle: Privat

Lieber im Dorf feiern

Doch neben dieser technischen hat Marleen Wilke-Rampenthal auch noch eine künstlerische Ader: Die Studentin spielt Saxofon im Musikzug der Feuerwehr. Das Instrument hat sie in der Orchesterklasse an der KGS gelernt. Und Blasmusik könne auch modern klingen: „Wir spielen auch ,Atemlos’ von Helene Fischer.“ Privat höre sie alles, Blasmusik genauso wie Charts, aber keinen Hardrock. Und am Wochenende fahre sie gar nicht so gern zum Feiern nach Hannover, sondern gehe lieber auf Dorf- und Schützenfeste, wo sie viele kenne. „Wenn ich dazu mal meine Studienkollegen einlade, finden die das immer toll.“ Der Musikzug sei genauso ein Hobby wie das Voltigieren auf einer Anlage in der Nachbarkommune Hohenhameln, wo sie auch als Trainerin aktiv ist.

Technikbegeistert, musikalisch, sportlich: Solche weiblichen (Führungs)kräfte wünscht sich Stadtbrandmeister Jochen Köpfer noch mehr. „Wir haben da einen gewissen Nachholbedarf bei Frauen.“ Die Mitgliederwerbung der Stadtfeuerwehr habe viel gebracht, weiß auch Wilke-Rampenthal, doch in die Ortsfeuerwehr Evern sei nur eine Frau eingetreten. „Frauen brauchen aber keine Angst vor schwerer Arbeit haben“, wirbt die Löschmeisterin um weitere Mitstreiterinnen. Also, die Damen: Ran an den Löschschlauch.

Von Oliver Kühn