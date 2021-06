Müllingen

Die Ortsfeuerwehr Müllingen-Wirringen musste am Sonnabend zu einem Brand ausrücken. Gegen 15.23 Uhr hatte ein Anwohner einen brennenden Holzzaun an der Straße In den Beekswiesen gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte die Holzverkleidung an einem Gebäude. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer. Nach etwa 40 Minuten war der Einsatz beendet. Die Brandursache ist derzeit unklar, die Polizei ermittelt.

Von Oliver Kühn