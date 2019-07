Sehnde

Nach dem Brand einer Müllpresse auf dem Wertstoffhof am Borsigring in Sehnde ermittelt die Polizei wegen der Ursache des Feuers – die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Mitarbeiter des Wertstoffhofs hatten am Sonnabendvormittag unterschiedliche Gegenstände in dem Container für Sperrmüll entsorgt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Der Container enthielt zudem eine Müllpresse, die in Betrieb war. Seinen Angaben zufolge bemerkten die Beschäftigten gegen 11.45 Uhr, dass sich in der Müllpresse ein Feuer entwickelt hatte. Sie alarmierten umgehend die Rettungskräfte, die Helfer der Feuerwehr Sehnde konnten den Brand schnell löschen und verhindern, dass die Flammen auf andere Bereiche übergriffen.

Von Antje Bismark