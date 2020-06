Ilten

Feuerwehrleute aus Ilten und Wassel haben am Donnerstagmittag einen wahrhaft tierischen Einsatz hinter sich gebracht. Sie retteten eine ausgewachsene Landschildkröte vor einem qualvollen Tod. Auslöser für den schnellen Einsatz der Rettungskräfte war der Alarm, den ein Rauchmelder von sich gegeben hatte.

Die Sache spielte sich in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ferdinand-Wahrendorff-Straße ab. Aufmerksame Anwohner bemerkten Brandgeruch und beobachteten, wie Rauch aus einem Fenster drang. Die Feuerwehrleute aus Ilten und Wassel waren schnell am Ort des Geschehens. Sie mussten die Tür zu der Wohnung aufbrechen, in der sich zu diesem Zeitpunkt ausschließlich ein tierischer Bewohner befand. Dieser saß in seinem Terrarium, dessen Wärmelampe aus bisher ungeklärtem Grund ins Innere des gläsernen Behälters gefallen war. Dort sengte die Hitze die Holzspäne am Boden an. Der Rauch stieg an die Decke und löste den Alarm aus.

Anzeige

„Putzmunter an die Eigentümerin übergeben“

Die Feuerwehrleute nahmen die Schildkröte aus dem Terrarium und konnten sie „im Anschluss an die Lüftungsmaßnahmen putzmunter an die Wohnungseigentümerin übergeben“, wie es in einer Mittelung der Stadtfeuerwehr Sehnde heißt. Der Einsatz habe einmal mehr bewiesen, dass Rauchwarnmelder Leben retten können – auch das einer Schildkröte.

Weitere HAZ+ Artikel

Weitere Meldungen der Feuerwehr und Polizei in Sehnde finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel