Sehnde

Eine aufmerksame Nachbarin hat am Freitag um 17.17 Uhr die Feuerwehr Sehnde alarmiert: Die Frau hörte nach Aussage eines Polizeisprechers den Piepton eines Rauchwarnmelders in einer Nachbarwohnung an der Bismarckstraße in Sehnde, sie bemerkte zudem Rauchentwicklung und rief deshalb die Rettungskräfte zu Hilfe. Als die Freiwillige Feuerwehr Sehnde mit drei Fahrzeugen und 18 Ehrenamtlichen am Einsatzort ankam, stellten die Mitglieder zwar eine Rauchentwicklung fest – sie konnten nach Angabe des Sprechers aber zunächst die Ursache nicht finden.

Erst nachdem die Einsatzkräfte die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit hatten, konnten sie eine in Brand geratene Powerbank als Ursache ausmachen. „Glücklicherweise ging das Feuer von alleine aus, so dass außer an den Geräten in der Wohnung kein Schaden entstanden ist“, teilte der Sprecher mit und fügte hinzu, eine Bewohnerin des Hauses sei vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gekommen. Wie es zu dem Brand der Powerbank kommen konnte, ist unklar.

Von Antje Bismark