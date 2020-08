Höver

Nicht alles, was giftig aussieht, ist wirklich gefährlich. Das ist das Fazit eines Feuerwehreinsatzes am Sonntagvormittag in Höhe der Autobahnbrücke über den Mittellandkanal bei Höver. Dort hatten Passanten gegen 10.20 Uhr im Bereich eines Fußwegs eine knallgrüne Flüssigkeit bemerkt. Die Polizei rief dann die Feuerwehr zuhilfe, die mit ihrem Messtechnikgerätewagen aus Höver anrückte.

Feuerwehr nimmt Proben der grünen Brühe

Die Einsatzkräfte nahmen Proben der Flüssigkeit, untersuchten sie – und gaben schnell Entwarnung. Sie stellten keine chemischen Stoffe in der Brühe fest. Die Hitze habe wohl dafür gesorgt, dass sich Algen in den Pfützen stark vermehrten und einen grünen Schmierfilm hinterließen.

Die Feuerwehrleute spülten den Gehweg mit Wasser, „um weitere Irritationen zu vermeiden“, wie es in einer Mitteilung der Sehnder Stadtfeuerwehr heißt.

Von Achim Gückel