Müllingen/Wirringen

Die Ortsfeuerwehr Müllingen-Wirringen ist am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz am Sportplatz am Vorfeldsweg/Ecke In den Beekswiesen gerufen worden. Dort hatten Bewohner gegen 14.45 Uhr Rauch entdeckt. Wie sich herausstellte, waren Holz und Grünschnitt neben einem Schuppen in Brand geraten. Die Ursache dafür ist bislang unbekannt. Mit einem Schnellangriff konnten die Einsatzkräfte die Flammen aber in kürzester Zeit löschen und damit ein Übergreifen auf den Schuppen verhindern. Anschließend wurden die Überreste verteilt und Glutnester abgelöscht sowie der Schuppen mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Nach 45 Minuten konnte die Ortsfeuerwehr Müllingen-Wirringen wieder abrücken.

Von Oliver Kühn