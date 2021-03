Müllingen/Wassel/Bilm/Höver

Ein bislang unbekanntes defektes Fahrzeug hat am Freitagabend im Sehnder Stadtgebiet eine Ölspur von mehreren Kilometern Länge hinterlassen. Der Schmierfilm zog sich, mit Unterbrechungen, von Müllingen über Wassel und Bilm bis Höver. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war bis in den späten Abend damit beschäftigt, das Öl abzustreuen und zu binden.

Die erste Nachricht zu der Ölspur ging bei der Feuerwehr gegen 19.45 Uhr ein. Aus Müllingen wurde über eine 200 Meter lange und etwa 50 Zentimeter breite Ölspur auf der Müllinger Straße berichtet. Kurz darauf meldete die Polizei weitere Gefahrenstellen in den benachbarten Orten. Die zunächst alarmierten Feuerwehrleute aus Müllingen-Wirringen forderten daraufhin den Logistikgerätewagen aus Sehnde an. Auch die Feuerwehr aus Wassel wurde gerufen, um Bereiche in Kurven der Ortsdurchfahrt zu reinigen. Dort sei der Schmierfilm besonders rutschig gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtfeuerwehr.

In mehreren Kurven der Ortsdurchfahrt in Wassel ist der Schmierfilm besonders rutschig. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde

Während der Arbeiten der Einsatzkräfte musste die Müllinger Straße einseitig gesperrt werden. Nennenswerte Verkehrsbehinderungen gab es laut Feuerwehrsprecher Karsten Gurkasch aber nicht. Die Säuberungsarbeiten in Bilm, Höver und zum Teil auch in Wassel erledigten dann Mitarbeiter aus dem städtischen Baubetriebshof und Mitarbeiter einer Fachfirma. Gegen 23.30 Uhr war laut Gurkasch der Einsatz der Feuerwehrleute beendet. Der Verursacher der Ölspur konnte bislang nicht ermittelt werden.

Von Achim Gückel