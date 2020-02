Bilm

Die Mitgliederwerbung der Stadtfeuerwehr Sehnde fruchtet – doch bei der Ortsfeuerwehr Bilm wird es dadurch jetzt eng im Feuerwehrhaus. Für die Frauen musste der Haupteingang zur Damenumkleide samt Vorhängen umfunktioniert werden, und in der Fahrzeughalle sind acht Spinde doppelt belegt. Wenn es noch mehr Mitglieder werden, müssen diese ihre Einsatzkleidung künftig zu Hause lagern. „Das Gebäude bietet jetzt keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr“, sagte Ortsbrandmeister Thomas Beckner bei der Jahresversammlung. Dafür bekommt die Ortswehr im März ein neues Einsatzfahrzeug mit Wasserbehälter.

Sieben Damenspinde stehen jetzt im ehemaligen Eingangsbereich, fünf davon sind bereits belegt, zwei Mädchen aus der Jugendfeuerwehr folgen im nächsten Jahr. Immerhin gibt es von dort aus einen Zugang zur Damentoilette. Das Problem mit fehlenden Spinden ist aber vor allem für die Männer ein Problem. Zwei Mitglieder lagerten ihre Einsatzkleidung aus Platzmangel bereits zu Hause – und müssen bei Alarmierungen entsprechend erst dorthin, um sie abzuholen, verdeutlicht Beckner. „Dabei geht Zeit verloren.“ Das könnte bei noch mehr Zuwachs in Zukunft auch weiteren Einsatzkräften drohen. Und der Zugang zu dem im vergangenen Jahr umgebauten Gruppenraum führt nun über die Fahrzeughalle.

300.000 Liter Wasser für ausgetrockneten Teich

Hilfe für einen Landwirt: Im vergangenen heißen Sommer haben die Ortsfeuerwehr Bilm und ihre Kameraden aus Ilten und Wassel mehr als 300.000 Liter Wasser aus dem Mittellandkanal in einen ausgetrockneten Teich gepumpt. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde

Insgesamt 15 Einsätze haben die Aktiven im vergangenen Jahr geleistet, davon waren sieben Brände und drei technische Hilfeleistungen. Eine war ungewöhnlich und eine Unterstützung für den Bilmer Landwirt Dirk Bartels: Sein direkt am Mittellandkanal gelegener Teich war im vergangenen heißen August fast ausgetrocknet. Die Ortsfeuerwehr und ihre Kollegen aus Ilten und Wassel legten eine 100 Meter lange Wasserversorgung und pumpten aus dem Kanal mehr als 300.000 Liter in den schlammigen Pfuhl. Vorfreude herrscht bereits auf das neue Fahrzeug, ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W). Dies wird offiziell am 14. März am Feuerwehrhaus im Bilm übergeben.

Generationennachfolge funktioniert

Im Mittelpunkt stand im vergangenen Jahr jedoch die Ausbildung. Dabei ging es um Brandbekämpfung in Häusern, die Wasserförderung, Fahrtraining sowie Funk- und Atemschutzübungen. 2700 Dienst- und 190 Einsatzstunden kamen so zusammen. Von den derzeit 136 Mitgliedern der Ortsfeuerwehr gehören 44 zur Einsatzabteilung, 14 sind Alterskameraden und 59 fördernde Mitglieder. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr umfasst 18 Mitglieder, die sich unter anderem an einem Völkerballturnier, einer Müllsammelaktion und dem Stadtzeltlager beteiligt haben. Und die Generationennachfolge funktioniert offenbar – drei von ihnen sind inzwischen in die Einsatzabteilung gewechselt.

Aber auch die Älteren halten der Ortsfeuerwehr die Treue. So erhielt Adalbert Häsemeyer das Ehrenzeichen für seine 60-jährige Mitgliedschaft und Heinrich Wilke für 50 Jahre. Das Niedersächsische Ehrenzeichen für 40 Dienstjahre erhielten Bernd Hoppe und Adolf Winter. Zudem wurden Florian Walthemate, Nico Tschiersch und Bennit Ortelt zum Feuerwehrmann befördert. Außerdem wurde Hartmut Willer, bereits seit 14 Jahren im Amt, als Schriftführer einstimmig bestätigt. Das Amt des Gerätewarts behielt Christian Rose, und Kassenwart ist weiterhin Cord Waschke. Neuer Kassenprüfer ist Malte Däwes.

Lesen Sie auch

Von Oliver Kühn