Höver

Die Vorbereitungen für ein Sportereignis der besonderen Art laufen derzeit auf Hochtouren: Am Sonnabend und Sonntag, 20. und 21. Juli, gehen auf dem Gelände des Blumengroßmarktes in Höver die zweiten FireFit-Championships über die Bühne.

Dabei treten Feuerwehrmänner- und -frauen in einem sportlichen Wettkampf in besonderen Disziplinen gegeneinander an. Sie messen sich in den Kategorien Frau gegen Frau, Mann gegen Mann, Team gegen Team und Staffel gegen Staffel. Angemeldet haben sich bisher rund 270 Aktive aus ganz Europa, darunter 215 Einzelstarter.

Teilnehmer müssen 85 Kilo schweren Dummy bewegen

Die Aufgaben haben es in sich: Mit Atemschutzgerät muss zunächst der sogenannte Haix-Tower erklommen und ein 20 Kilo schweres Schlauchpaket an einer Leine nach oben gezogen werden. Dann geht es wieder nach unten, wo die Teilnehmer mit einem Schlaghammer ein Gewicht verschieben, einen Slalomparcours bewältigen und ein imaginäres Feuer löschen müssen. Zum Schluss gilt es noch, einen 85 Kilogramm schweren Dummy über eine Strecke von 20 Metern zu transportieren.

Die Veranstaltung beginnt am Sonnabend um 9 Uhr. Ab 9.30 Uhr starten die Einzelwertungs- und Tandemläufe. Zur offiziellen Eröffnung um 12.30 Uhr hat Organisator Florian Menklein aus Höver auch Gäste aus Politik und Feuerwehr eingeladen. Der erste Wettkampftag klingt gegen 18.30 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein aus.

Grillen für den guten Zweck

Am Sonntag geht es ab 9 Uhr weiter mit den Staffel-Qualifikationsläufen. Gegen 10.15 Uhr starten die Einzelwertungs- und Tandemläufe. Der Start der Staffelausscheidungsläufe ist für 14.15 Uhr geplant. Im Anschluss findet die Siegerehrung statt.

Im Rahmenprogramm wird für den guten Zweck gegrillt. Der Erlös geht an ein Projekt, von dem Kinder und Jugendliche profitieren. Wer das Geld bekommt, ist noch offen. Vereine und Organisationen können sich am Sonntag bis 13 Uhr bewerben, indem sie an der Bratwurstbude einen Zettel in eine Box werfen, auf dem sie ihren Verein und den Verwendungszweck angeben.

Von Katja Eggers