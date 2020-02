Höver/Gronau

Feuerwehrmann Florian Menklein aus Höver kann in diesem Jahr schon einen ersten Erfolg verbuchen: Bei der ersten Indoor-Europas-Challenge in Gronau/Leine kam er in seiner Altersklasse auf den dritten Platz.

Für den Wettkampf habe in der Turnhalle in Gronau/Leine extra ein Stahlgerüst aufgebaut werden müssen, sagte Menklein, der im vergangenen Jahr beim internationalen Feuerwehrwettbewerb Toughest Firefighter Alive den dritten Platz belegte.

Menklein schafft Aufgaben in 6,19 Minuten

„Diese Challenge ist im Feuerwehrsport eine ganz besondere Veranstaltung“, resümierte Menklein. Denn bei dem Wettkampf werde ein sehr reales Einsatzszenario gespiegelt.

Dabei platzt der Alarmruf mitten ins tägliche (simulierte) Fitnesstraining der Feuerwehrmänner und -frauen. Die Teilnehmer müssen danach so schnell wie möglich ihre Einsatzkleidung anziehen, eine Leiter hochklettern und an einer Stange wieder herunterrutschen. Anschließend muss das Atemschutzgerät geschultert und ein Standrohr gesetzt werden. Schläuche werden ausgerollt und gekuppelt. Die Teilnehmer laufen danach ein Treppenhaus (in diesem Fall das extra aufgebaute Gerüst) hoch, von dort oben sollen sie ein 20 Kilogramm schweres Schlauchpaket nach oben ziehen. Wenn das geschafft ist, müssen die Feuerwehrmänner die Treppe wieder herunterlaufen und zwei Kanister mit einem Gewicht von je 25 Kilogramm insgesamt 50 Meter weit schleppen. Letzte Aufgabe ist der Transport eines 88 Kilogramm schweren Dummys – insgesamt 25 Meter muss dieser geschleppt werden.

Florian Menklein aus Höver muss auch schwer schleppen bei dem Wettbewerb. Quelle: Privat

Der Höveraner Florian Menklein schaffte den gesamten Parcours in einer Zeit von insgesamt 6,19 Minuten und sicherte sich damit einen dritten Platz in seiner Altersklasse. Unter den insgesamt 111 Teilnehmern belegte er schließlich einen Platz im ersten Viertel.

Erste Mergel Firefighter Challenge im Juli in Höver

Menklein ist mit dem Start ins neue Wettkampfjahr sehr zufrieden. Die Challenge in Gronau sei eine gute Vorbereitung, sagt er. Der aktive Feuerwehrmann Menklein will in diesem Jahr an weiteren Feuerwehrwettkämpfen teilnehmen.

Der Höveraner ist aber nicht nur aktiver Athlet, sondern er richtet mit seinem Team der Höveraner Feuerwehr vom 18. bis 19. Juli in Sehnde-Höver zum dritten Mal einen derartigen Wettkampf aus – diesmal die Erste Mergel Firefighter Challenge.

Von Patricia Oswald-Kipper